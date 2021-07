Il colore delle magnolie è una serie televisiva che ha fatto il suo debutto su Netflix lo scorso anno. Basata sui libri dell’omonima serie di Sherryl Woods, ha avuto fin da subito un buon successo. Grazie alla storia di Maddie, di Noreen e di Dana Sue, tre donne della Carolina del Sud e migliori amiche che si supportano a vicenda, superano gli ostacoli e vivono la loro amicizia quotidianamente nel migliore dei modi.

Il pubblico era in attesa del secondo capitolo per poter seguire nuovamente le loro avventure ed ora finalmente ci sono buone notizie. Le riprese della seconda stagione de Il colore delle magnolie, infatti, si sono ufficialmente concluse a Covington, in Georgia. A rivelarlo è stata la protagonista che veste i panni di Maddie che, con uno scatto social, ha salutato la fine delle riprese

e si è detta entusiasta del fatto che i telespettatori presto potranno vedere cosa è successo a Serenity. Anche se, purtroppo, non sarà così tanto presto. Infatti, Il colore delle magnolie 2 andrà in onda su Netflix non prima del prossimo anno ed è attesa per l’inizio del 2022.

Le protagoniste de Il colore delle magnolie sul set

La prima stagione de Il colore delle magnolie si è conclusa con un misterioso incidente ed, a quanto pare, anche il secondo capitolo è pronto per avere un finale aperto. Una notizia che ha fatto esultare i fan della serie perché vuol dire che allora ci sarà anche una terza stagione, anche se al momento non vi sono conferme ufficiali. Staremo a vedere cosa deciderà Netflix che, comunque, sta cercando di compiacere il più possibile il suo pubblico anche per vincere la concorrenza dei suoi diretti concorrenti come Amazon Prime Video e Disney+.

E tu hai seguito Il colore delle magnolie? Cosa ti aspetti dalla seconda stagione? Ti aspettiamo nei commenti!