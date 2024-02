Il Diavolo veste Prada è un film che è uscito nel 2006 e che è stato tratto dall’omonimo romanzo di Lauren Weisberg, diretto da David Frankel.

Ci racconta la storia di Andrea “Andy” (l’attrice Anne Hathaway) che, dopo la laurea, si trasferisce a New York per inseguire il suo sogno, ovvero quello di lavorare come giornalista. Nel mentre, però, trova lavoro come assistente di Miranda Priestly, la direttrice di una delle più famose riviste di moda nel mondo intero. Un posto di lavoro a cui tutte le ragazze ambiscono e proprio Andy viene scelta, lei che non se ne intente e non segue la moda. Tuttavia riesce a reinventarsi, a mettersi in gioco ed a diventare la migliore nel suo ruolo.

Un film che, nonostante abbia quasi 20 anni, continua a piacere tanto che da poco ha fatto il suo debutto nel catalogo di Netflix. C’è chi spera in un sequel o in un reboot che vanno tanto di moda nell’ultimo periodo, ma almeno per il momento nulla di tutto questo è in programma. In programma, invece, c’è un musical de Il Diavolo veste Prada, proprio come quello nato sulla falsa riga di Mean Girls. Ed il musical ha tutte le carte in regola per essere un successo. È sufficiente pensare, infatti, che la colonna sonora originale sarà a cura di Elton John, mentre i testi delle canzoni saranno scritti da Shaina Taub. Regia e coreografia, invece, saranno affidate a Jerry Mitchell. Inutile negarlo, c’è molta curiosità soprattutto per conoscere i nomi delle protagoniste del musical. Per il momento sappiamo chi vestirà i panni di Miranda Priestly. Dopo Meryl Streep (che ha interpretato la direttrice di Runway nel film del 2006), ora tocca a Vanessa Williams. La bella attrice di New York classe 1963 è entusiasta di questa possibilità. Queste le sue parole:

“Dare vita a Miranda Priestly nel West End è un sogno che diventa realtà”.

L’attrice Vanessa Williams sarà Miranda Priestly

Variety ci anticipa che la trama del musical de Il Diavolo veste Prada sarà tale e quale a quella a noi nota. Quindi ritroveremo Andy e la vedremo sacrificare la sua vita privata (amore ed amicizie in primis) a favore del lavoro arrivando a fare cose che non avrebbe mai creduto possibili fino al momento in cui apre gli occhi e si rende conto di aver sbagliato tutto. Il musical de Il Diavolo veste Prada vedrà la luce il prossimo ottobre al Dominion Theatre di Londra per poi proseguire in tutto il Regno Unito e, si spera, poi in tutto il mondo.

E tu hai mai visto Il Diavolo veste Prada? Cosa ne pensi di questi film che diventano musical? Ti aspettiamo nei commenti!