Dopo mesi di attesa, finalmente ci siamo ed è in arrivo la serie evento dedicata a Leonardo Da Vinci, inventore ed artista a tutto tondo. Nata dalla collaborazione tra Rai Fiction e Big Light Productions, Leonardo è stata creata da Frank Spotnitz e da Steve Thompson (gli stessi che hanno creato la famosa serie su I Medici). La Rai ha deciso di omaggiare uno dei maggiori geni italiani e lo ha voluto fare alla grande.

Come riporta una nota del loro ufficio stampa, per realizzare la fiction sono state utilizzate più di 50 location, più di 500 addetti, ci sono state più di 3000 comparse, sono stati usati più di 2500 costumi per un totale di oltre 1900 ore di lavorazione. Il debutto di Leonardo sarà in prima visione mondiale martedì 23 marzo su Rai 1. Otto episodi per un totale di quattro appuntamenti in prima serata. La fiction è stata girata interamente in inglese poiché vanta un cast internazionale. L’attore Aidan Turner sarà Leonardo Da Vinci, mentre Freddie Highmore interpreterà l’investigatore Stefano Giraldi. La nostra Italia sarà rappresentata dall’attrice Matilda de Angelis che vestirà i panni di Caterina da Cremona, la musa ispiratrice di Da Vinci e da Giancarlo Giannini che sarà Andrea del Verrocchio.

Leonardo Da Vinci e Caterina Da Cremona

La trama di Leonardo

La fiction narra la storia di Leonardo Da Vinci, figlio illegittimo di un notaio toscano di nome Piero. In Toscana, Leonardo cresce spinto da un continuo desiderio di ricerca e di scoperta. All’età di vent’anni si reca alla bottega di Andrea del Verrocchio dove conosce Caterina Da Cremona che diventerà la sua musa. Assisteremo anche il suo trasferimento a Milano ed al suo incontro con il mecenate Ludovico il Moro. Tutto cambia quando Leonardo viene accusato di omicidio. Da quel momento, l’artista dovrà fare i conti con Stefano Giraldi, l’investigatore scelto per le indagini.

