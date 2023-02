“Il lupo vichingo” è un nuovo film horror sui lupi mannari ambientato in Norvegia (titolo originale: Vikingulven). Nonostante un titolo che suona come un film degli anni ’80 o ’90, la storia è molto contemporanea. In un certo senso, è persino una nuova interpretazione del sottogenere.

Questa volta la storia – come rivela il titolo – ha origine mille anni fa. È qui che inizia il film. I vichinghi in preda al saccheggio in Normandia trovano una creatura simile a un lupo e la riportano in Scandinavia, dove la maledizione è rimasta nel tempo.

Ci sono elementi che sembrano un omaggio molto rispettoso al classico Un lupo mannaro americano a Londra in termini di effetti pratici. Tuttavia, la CGI funziona bene in alcune scene e non così bene in altre.

Come qualsiasi film sui lupi mannari, anche “Il lupo vichingo” non sembra disprezzare il sangue. La diciassettenne Thale si è appena trasferita dalla capitale norvegese, Oslo, nella piccola città di Nybo. Hanno preso questa decisione dopo la morte del padre di Thale e ora la ragazza vive con sua madre, il suo patrigno e sua sorella minore. La madre di Thale lavora nella polizia locale. Poco dopo il suo arrivo, Thale partecipa a una festa nella foresta vicino a un lago. Durante la festa, una studentessa viene brutalmente uccisa. Thale osserva la ragazza trascinata nel bosco da qualcosa che non riesce a identificare. Un animale di qualche tipo, forse un lupo?! E sì, anche Thale è entrata in contatto con il lupo mentre cercava di aiutare la ragazza ma è comunque sopravvissuta all’attacco.

Tutto questo suona come un classico film sui lupi mannari, e per molti versi lo è davvero. Il titolo, che suona come un film di serie B degli anni ’80 o ’90, non corrisponde realmente alla storia vera e propria. Questo non è kitsch, ma piuttosto un approccio più serio e sinistro.

Ciò che ha funzionato meglio è l’uso degli effetti pratici. Naturalmente, ciò è dovuto all’atmosfera di Un Lupo Americano a Londra a cui “Il lupo vichingo” rende omaggio. Tuttavia, non aspettarti nulla del fascino o delle stranezze di quel film. Anche l’intero approccio vichingo è piuttosto curioso ma ha perfettamente senso dato che la storia si svolge in Norvegia. La parte vichinga della storia viene utilizzata solo nella scena iniziale, per preparare il palcoscenico, e poi viene menzionata solo un’altra volta da un vecchio del posto. Forse, per romanzare meglio il tutto, avrebbero potuto riproporre ancora meglio queste origini nel futuro.

Non ho apprezzato il modo in cui le persone agiscono e reagiscono agli eventi che le circondano. Anche i cacciatori diventano improvvisamente incapaci di reagire, e questo mi irrita.

I poliziotti e cacciatori che cercano il lupo.

Così come gli stupidi bulli adolescenti che sembrano praticamente indifferenti all’assassinio di un compagno di classe. Sono impegnati a maltrattare Thale in un modo che sembra troppo forzato! Oltre a questo ho trovato strano il finale di “Il lupo vichingo”. Per un momento ho pensato che il film sarebbe finito in modo molto audace. E lo fa, in un modo diverso, ma sospetto che molti odieranno questa scelta. In un film di sottogenere horror, le persone si aspettano un certo sviluppo e fine. Non sto dicendo che non mi sia piaciuto il finale di “Il lupo vichingo”, ma sono assolutamente certo che molti non ne saranno fan. Ogni volta che le risposte non sono molto precise, le persone si irritano. Ma non dare una conclusione e mettere un punto di domanda spesso getta le basi per un seguito. Ma “Il lupo vichingo” meriterebbe un seguito? A mio avviso la storia dovrebbe concludersi con questo primo film. Va bene lasciare il punto di domanda ma ritengo un sequel poco utile per il proseguo degli eventi.

Per concludere la recensione…

Se ti piacciono i film sui lupi mannari, allora dovresti assolutamente dare un’occhiata a “Il lupo vichingo” su Netflix. Non è sicuramente il mio film sui lupi mannari preferito, ma mi è piaciuto più di quanto mi aspettassi. Sembra un po’ troppo lungo e avrei potuto fare a meno di incontrare stupidi personaggi stereotipati che rovinano l’atmosfera della storia. A parte questo, è un film horror piuttosto solido per trascorrere un venerdì sera a casa!

E tu hai viso Il lupo vichingo? Ti è piaciuto? Dì la tua attraverso i commenti.