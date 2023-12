Il matrimonio del mio migliore amico è una commedia romantica che ha fatto il suo debutto nel 1997 diretta da P.J. Hogan e che ha ottenuto un ottimo riscontro sia da parte del pubblico sia da parte della critica.

D’altronde poteva contare su un cast d’eccezione con attori dal calibro di Julia Roberts nei panni di Jules Potter, Dermot Mulroney in quelli di Michael O’Neal, Cameron Diaz in quelli di Kimberly Wallace e Rupert Everett in quelli di George Downes. Il film ci racconta di Jules, una giovane donna che è innamorata di Michael, il suo migliore amico. La donna farà il possibile per far saltare il matrimonio dell’uomo. Un tema che è piaciuto perché leggero ed esilarante. E proprio Julia Roberts può considerare Il matrimonio del mio migliore amico come una specie di portafortuna perché è arrivato subito dopo film dal calibro di Mary Reilly ed Inviati molto speciali che non erano andati bene. Invece, dopo questo film è stata la protagonista di titoli come Se scappi ti sposo e Notting Hill diventando tra le attrici più amate a livello internazionale.

Ed è proprio Julia Roberts a darci uno spunto per il futuro. Sappiamo che, nell’ultimo periodo, i sequel stanno diventando sempre più importanti. Non importa se un film è uscito molti anni fa, la cosa più importante è che continui a piacere e che sia diventato iconico con il passare del tempo. Così, anche se sono passati quasi 30 anni, anche un sequel de Il matrimonio del mio migliore amico sarebbe un’ottima scelta. Durante un’intervista con Andy Cohen, il conduttore ha chiesto a Julia Roberts se fosse pronta a fare un sequel di uno dei tanti film che l’hanno vista protagonista. Questa la sua risposta:

Julia Roberts e Cameron Diaz in Il matrimonio del mio migliore amico

“Penso forse a Il matrimonio del mio migliore amico. Perché ci sono così tante persone nel film, e anche per vedere cosa stanno facendo e come sta andando il matrimonio di Kimmy e Michael”.

L’attrice americana non ha perso occasione per ribadire che, secondo lei, Michael nel film avrebbe dovuto sposare Jules (ovvero il suo personaggio) e non Kimmy come, in realtà, ha scelto. La Roberts è da poco stata protagonista del film Il mondo dietro di te che ha fatto il suo debutto su Netflix lo scorso 8 dicembre (qui trovi la nostra recensione), ma è pronta per tornare a vestire di nuovo i panni di Jules. Inutile dirlo, il pubblico da quando l’attrice ha pronunciato queste parole, ha iniziato a sognare e vorrebbe che questo progetto diventasse realtà, chi lo sa magari Jules riuscirà a conquistare Michael a distanza di quasi 30 anni.

E tu hai mai visto Il matrimonio del mio migliore amico? Cosa ne pensi di un possibile sequel a distanza di quasi 30 anni? Ti aspettiamo nei commenti!