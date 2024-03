Tratto da un romanzo scritto da Cho Hae-jin, “Il mio nome è Loh Kiwan” merita due ore del tuo tempo? O puoi davvero permetterti di saltare questo film? Continua a leggere la recensione per scoprirlo.

“Il mio nome è Loh Kiwan” è un dramma romantico adattato dal romanzo di Cho Hae-jin, “I Met Loh Kiwan“. Il film esplora le vite interdipendenti dei suoi protagonisti mentre affrontano i loro demoni personali e desiderano ricominciare da capo.

La trama segue Loh Kiwan (Song Joong-ki), un disertore nordcoreano costretto a fuggire a causa di un incidente sfortunato. Per cercare un nuovo inizio, viaggia in Belgio e cerca di cavarsela in una terra straniera dove è a disagio con il modo di vivere. Nel mezzo della sua lotta per ottenere lo status di rifugiato, un incidente lo porta ad incrociare la strada con Mari (Choi Sung-eun), un ex atleta di tiro. Il disperato Kiwan e la senza speranza Mari non potevano immaginare che questo incontro avrebbe dato loro qualcosa per cui vivere.

Vedere Song Joong-ki sullo schermo è sempre un piacere. Con ogni personaggio che interpreta, aggiunge un suo tocco unico. La sua versatilità non smette mai di stupirmi. Ha incarnato senza difetti diverse emozioni ed è stato eccezionalmente convincente nel ruolo di un rifugiato. Le espressioni del suo viso, trasmesse con profonda sincerità, hanno raggiunto la perfezione in questo film. Ciò che ha catturato particolarmente la mia attenzione sono stati i suoi occhi. Inoltre, la sua rappresentazione di Loh Kiwan è stata talmente autentica che, nei momenti di gioia, riesci a sentirti partecipe di quella felicità; allo stesso modo, quando attraversa i momenti più bui, riesci a percepire profondamente quelle emozioni insieme a lui.

Nel film, Choi Sung-eun è avvolta da un’aura di mistero che viene lentamente dissolta. La sua interpretazione di Mari, caratterizzata da una personalità ribelle e da uno stile unico in fatto di moda e trucco, si distacca nettamente dalla rappresentazione tradizionale delle donne nei media coreani. Nonostante le battaglie interne e le sfide da superare, Mari rivela un’evoluzione delicata e profonda del suo carattere, magistralmente rivelata attraverso le sue espressioni.

Anche se Sung-eun non domina la scena per molto tempo, l’intensa connessione emotiva con Joong-ki rappresenta l’elemento più commovente del film. La loro storia d’amore, simbolo di libertà all’interno della narrazione, è di una bellezza disarmante. Il loro rapporto, iniziato in modo tempestoso, si approfondisce grazie alla condivisione delle proprie vulnerabilità e al bisogno reciproco di cura e attenzione, creando un legame profondo che traspare chiaramente agli occhi dello spettatore.

I personaggi secondari principali arricchiscono il film con le loro vicende personali, contribuendo alla complessità emotiva della storia. Lee Sang-hee, nei panni di Seon-ju, cattura l’attenzione ogni volta che compare, interpretando il suo ruolo con grande intensità e suscitando nell’audience un senso di empatia e sostegno. Analogamente, Jo Han-chul, nel ruolo di Yoon-seong, offre una performance eccezionale come padre sofferente e attento, desideroso di ristabilire un legame con sua figlia Mari, l’ultimo legame familiare che gli resta.

Kim Hee-jin, autore della sceneggiatura, ha impreziosito l’adattamento con il suo tocco personale, assumendo anche per la prima volta il ruolo di regista. Visionando il film, si possono notare parallelismi con capolavori cinematografici come Il mio nome è Khan, che indaga sulle vicissitudini dei rifugiati e sulla capacità dell’amore di superare ogni frontiera. Pur presentando una trama a tratti irrealistica, Il mio nome è Loh Kiwan brilla soprattutto per la sua componente emotiva, che prevale sulla narrazione. L’approccio narrativo è sfumato e ricco di sfaccettature, sebbene nessun film sia privo di imperfezioni. Avrei apprezzato maggiormente se ci fosse stata una maggiore enfasi sulla battaglia di Kiwan per ottenere lo status di rifugiato e un approfondimento più marcato della relazione amorosa tra i personaggi principali, che, per quanto genuina e toccante, è sembrata svilupparsi con eccessiva fretta.

Dal punto di vista visivo, il film colpisce per la sua straordinaria bellezza, merito delle competenze di Lim Won-gun. La regia valorizza ogni scena, con primi piani che intercettano le emozioni e riprese dall’alto che trasformano le vivaci strade di Bruxelles in un elemento narrativo vivente. Ogni inquadratura è stata realizzata con attenzione, immergendo lo spettatore nel dinamico universo dei personaggi. Tuttavia, il film pecca in termini di tonalità, con una fotografia spesso troppo opaca, anche nei momenti di condivisione felice tra Mari e Kiwan. Il ritmo della narrazione è ben calibrato; un’estensione avrebbe potuto diluire l’impatto emotivo. Nonostante la presenza di numerose linee narrative parallele, il montaggio è stato gestito con maestria, evitando confusione.

La colonna sonora ha esercitato un fascino particolare, con le sue melodie al pianoforte che introducono il film, catturando immediatamente l’attenzione dello spettatore. Le composizioni malinconiche hanno intensificato le emozioni, integrandosi perfettamente all’interno della storia.

Per concludere la recensione, il messaggio centrale del film è chiaro: l’amore è la forza più potente esistente. La pellicola lascia nello spettatore un senso di speranza, accanto a un lieve dolore al cuore, ma si conclude con un finale positivo. Quest’opera è l’ideale per chi cerca un’esperienza cinematografica che tocchi il cuore, in grado di far versare qualche lacrima. Pur non essendo universalmente identificabile, le interpretazioni emotivamente coinvolgenti colpiscono dritte al cuore. Raccontando una storia di amore, sopravvivenza, spirito umano e determinazione, Il mio nome è Loh Kiwan sa arrivare dritto al cuore dello spettatore.

E tu hai visto il film? Ti è piaciuto? Dì la tua nei commenti qui sotto.