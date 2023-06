“Il morso del coniglio” è una pellicola horror che proviene dall’Australia. Sarah Snook offre una buona performance, ma è altrettanto impressionante il talento emergente della giovane Lily LaTorre. Il film può sembrare lento all’inizio, ma è tutto fuorché noioso.

Sarah Snook interpreta la madre, mentre la giovane e talentuosa Lily LaTorre si cala nei panni di sua figlia Mia. Questa bambina è assolutamente stupefacente: riesce ad essere dolce, impertinente e terribilmente inquietante, tutto nella stessa scena. Il film ruota attorno a un mistero psicologico e si svolge lentamente, salvo poi incendiarsi verso un finale diabolico.

Sarah (Sarah Snook) è una ginecologa e madre single. Sebbene il marito sia ancora vivo, così come la nuova compagna, cresce quasi da sola la figlia Mia (Lily LaTorre). In più, la recente perdita del suo amato padre ha sconvolto la sua vita.

La morte del padre e le sfide quotidiane della maternità come madre single si combinano con un comportamento sempre più strano da parte della sua giovane figlia. Mia, di sette anni, insiste nel dire che sente la mancanza della nonna Joan e desidera vederla disperatamente.

Tuttavia, Joan e Mia non si sono mai incontrate e Sarah ha un rapporto un po’ burrascoso con sua madre.

Questo è solo uno dei tanti comportamenti strani di Mia. Insiste anche nell’indossare una maschera da coniglio, che non è per nulla affascinante come potrebbe sembrare. Inoltre, Sarah ha molti fantasmi nel suo passato che sembrano influenzare sua figlia in modi bizzarri.

Sarah deve affrontare il proprio trauma infantile, ma non è ancora pronta. Tuttavia, potrebbe essere costretta a farlo.

Nel ruolo del padre di Mia c’è Damon Herriman (The Tourist), mentre Greta Scacchi (The Terror) interpreta la madre di Sarah. Nonostante la loro presenza sia limitata, entrambi gli attori contribuiscono in maniera significativa alla trama. In particolare, Greta Scacchi riesce a portare in scena momenti davvero toccanti.

Qualunque sia la tua idea del finale di “Il morso del coniglio”, quando lo guarderai su Netflix, ti lascerà comunque senza parole.

Dato che il film presenta un mistero e numerosi elementi horror psicologici, ci sono indizi disseminati per tutta la trama. Questo significa che il finale ti sorprenderà e probabilmente avrai una rivelazione sul mistero proprio mentre si svolge sullo schermo.

Alla comparsa dei titoli di coda, potresti sentire il bisogno di urlare allo schermo di poter continuare a guardare il film. Principalmente perché, sì, il finale è in qualche modo aperto. Riceverai delle risposte, ma “Il morso del coniglio” termina sicuramente con una sorta di cliffhanger. O con un finale molto definitivo, se ritieni che il risultato sia scontato.

“Il morso del coniglio” è stato diretto da Daina Reid, nota per “Shining Girls”. È un potente film horror che offre anche suggestive riprese della natura australiana. Se consideri le molte fantastiche serie TV dirette da Daina Reid, è evidente che si tratta di una regista capace di rappresentare personaggi femminili complessi e sfaccettati.

“Il morso del coniglio” è stato scritto da Hannah Kent, autrice del romanzo “Burial Rites”, che verrà adattato in un lungometraggio con Jennifer Lawrence e diretto da Luca Guadagnino. In altre parole, probabilmente vedremo più film da lavori di Hannah Kent in futuro, dato che è solo all’inizio della sua carriera.

Netflix ha acquisito i diritti di “Il morso del coniglio” poco prima della sua anteprima al Sundance ed è disponibile da ieri anche in Italia.

E tu hai visto questo film? Ti è piaciuto? Io ho deciso di premiarlo con un 7… non mi dispiacciono i finali aperti e ho trovato interessante la gestione dei colpi di scena.