L’estate sta ormai giungendo al termine e questo significa il ritorno del palinsesto di routine in televisione tra programmi, serie tv e film amati dal pubblico, ma anche novità pronte a stupire i telespettatori italiani.

Tra queste novità troviamo, sicuramente, la miniserie di Rai 1 Il nostro Generale. La miniserie ci racconterà la storia del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e del Nucleo Speciale Antiterrorismo da lui stesso creato. Il lavoro del Generale e della sua squadra per fare luce su ciò che non va e far vincere la giustizia. La storia inizia dal 1973 quando il Generale dalla Chiesa viene trasferito da Palermo a Torino proprio quando le Brigate Rosse stanno iniziando a rivendicare le loro prime azioni di propaganda armata. Il Generale non sta con le mani in mano e capisce subito l’entità del pericolo per la democrazia italiana già fragile e capisce che è necessario contrastarlo con nuovi mezzi investigativi. Dalla Chiesa non si arrende nonostante le resistenze dei vertici e crea il Nucleo speciale antiterrorismo, un gruppo formato da uomini molto giovani, ma specializzati e capaci di muoversi negli ambienti vicini ai brigatisti. Nonostante la giovane età, per loro la lotta al terrorismo diventa un impegno quotidiano che li porta a non fare più vacanze, giorni di pausa e a non avere una vita privata.

Sergio Castellitto sarà il Generale Dalla Chiesa

La miniserie Il nostro Generale sarà formata da quattro episodi che inizialmente erano attesi per domenica 11 settembre, lunedì 12 settembre, domenica 18 settembre e lunedì 19 settembre, ma purtroppo stando a quanto riferisce Davide Maggio la data di uscita sul piccolo schermo sarà rimandata. Il motivo? La candidatura di Rita Dalla Chiesa, figlia del Generale, come capolista nel proporzionale nel seggio di Molfetta Bari e la decisione della Rai di rimandare per par condicio. Una decisione che ha portato rabbia nel pubblico che è consapevole che le elezioni si avvicinano e che sarà, quindi, necessario aspettare i risultati finali prima di vedere la miniserie in tv. Certo, la data dell’11 settembre sarebbe stata perfetta perché capitava esattamente dopo poco più d una settimana dal quarantesimo anno della strage in cui Carlo Alberto dalla Chiesa, sua moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente di scorta Domenico Russo furono uccisi dalla mafia. Per quanto riguarda il cast, invece, l’attore Sergio Castellitto vestirà i panni del Generale dalla Chiesa, spazio anche a Teresa Saponangelo nei panni della moglie Emanuela Setti Carraro ed a Flavio Furno nei panni del collaboratore Gian Paolo Sechi. Nel frattempo, se avete voglia di conoscere la storia del Generale, non perdetevi la replica della fiction Il Generale Dalla Chiesa che andrà in onda il 3 settembre su Canale 5.

