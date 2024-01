Il Pagante è un gruppo musicale di Milano che ha visto la luce nel 2010. Inizialmente erano nati come una pagina social di Facebook per creare dell’ironia sullo stile di vita dei giovani milanesi e soprattutto sui PR che fanno di tutto pur di venderti dei biglietti per gli eventi.

Voce di brani come Settimana Bianca, Open Bar, Portofino, Un pacco per te, La triste storia dei ragazzi di provincia, Radical Chic fino a San Siro, Super Cafoni e Poveri Mai per citarne alcuni. Ed oggi Il Pagante è pronto per tornare ad essere protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 26 gennaio, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Spingere che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Ma questa volta non sarà da solo in quanto sarà insieme a Villabanks.

Il Pagante in Spingere

Il significato del testo di Spingere

Spingere, il nuovo singolo de Il Pagante, ci mostra una presa in giro della politica tra ironia e pop. Nel video ufficiale vediamo diversi volti noti come quello di Giuseppe Cruciani e del collega David Parenzo che intervistano i fondatori del nuovo partito, ovvero il Partito della Gaina. La dancefloor diventa, così, il set dei lavori del comitato elettorale con punti bizzarri del suo programma, scandali e vittorie, un pò come accade nel mondo della politica dove l’unica parola d’ordine è, appunto, spingere.

E tu sei un fan de Il Pagante? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo singolo Spingere? Ti aspettiamo nei commenti!