Il problema dei 3 corpi è una serie tv statunitense creata da D. B. Weiss, Alexander Woo e David Benioff che farà il suo debutto a breve su Netflix.

La serie tv si basa su Il problema dei tre corpi, romanzo scritto da Liu Cixin e primo capitolo della famosa serie Memoria del passato della Terra. Ci è voluto un pò di tempo perché la serie tv è stata annunciata nel settembre 2020, ma solo nel novembre 2022 si sono svolte le riprese. Sarà composta da una prima stagione con otto episodi (ciascuno dalla durata di circa un’ora) attesi con ansia sia dal pubblico che dalla critica. Doveva fare il suo debutto sulla piattaforma di streaming proprio nel mese di gennaio, ma per alcuni ritardi il suo debutto è slittato al 21 marzo. Nel frattempo, però, per rendere meno pesante l’attesa, Netflix (in occasione del CES di Las Vegas) ha reso pubblico il trailer ufficiale de Il problema dei 3 corpi così almeno sappiamo cosa dobbiamo aspettarci dalla serie tv in arrivo.

Analisi del trailer Il problema dei 3 corpi

Il trailer vede protagonista una giovane donna della Cina degli anni ’60 la cui decisione, molto sofferta, continua a riecheggiare nello spazio e nel tempo fino ad arrivare ai giorni nostri. Alcuni scienziati, quando le leggi della natura si sgretolano davanti ai loro occhi, decidono di unire le loro forze con quella di una detective imperterrita per poter affrontare e vincere contro la più grande minaccia nella storia dell’umanità. Spazio ad alcuni misteri con cui devono fare i conti i protagonisti, mentre degli scienziati stanno morendo in modo misterioso mentre avvengono eventi inspiegabili nel mondo.

Il problema dei 3 corpi arriva su Netflix

Il problema dei 3 corpi potrà contare su un cast di tutto rispetto con Saamer Usmani nei panni di Raj, Marlo Kelly in quelli di Tatiana, Jess Hong sarà Jin, Jovan Adepo sarà Saul, mentre Rosalind Chao interpreterà Ye. Il titolo della serie tv si riferisce al sistema stellare degli alieni che ha, appunto, tre stelle che orbitano l’una intorno all’altra in modo tale che un pianeta di tipo terrestre tra di esse continui a subire temperature estreme o di caldo o di freddo eliminando via, in modo ripetitivo, le sue civiltà intelligenti. Ancora una volta, Netflix ci dimostra la sua volontà di portare nel suo catalogo titoli innovativi e di vario genere in modo tale da poter attirare un pubblico nuovo, ma al tempo stesso fidelizzare i suoi abbonati con lavori in grado di attirare la curiosità e l’attenzione.

E tu conoscevi Il problema dei 3 corpi? Seguirai la serie tv quando farà il suo debutto su Netflix? Ti aspettiamo nei commenti!