Il problema dei 3 corpi è una serie tv statunitense creata da David Benioff, D.B. Weiss ed Alexander Woo. In realtà si tratta dell’adattamento dell’omonimo romanzo di Liu Cixin e che è il primo capitolo della serie Memoria del passato della Terra.

La serie tv ha fatto il suo debutto su Netflix lo scorso 21 marzo ed, al momento, ha all’attivo una prima stagione composta da otto episodi. Inutile negarlo, ha fin da subito attirato l’attenzione del pubblico e della critica. Il problema dei 3 corpi ci racconta di una specie aliena che proviene da un sistema stellare instabile e che si appresta ad invadere il pianeta terra dopo essere entrata in contatto con essa grazie ad una scienziata cinese. Senza ombra di dubbio, a far parlare sono stati soprattutto i costi per realizzare questa serie tv. Ogni episodio, infatti, è costato ben 20 milioni di dollari ed ha portato Il problema dei 3 corpi ad essere una delle serie di Netflix più costose di sempre.

Questo non è stato certo un problema perché il colosso dello streaming è al lavoro per poter primeggiare anche quest’anno sui suoi diretti avversari e non solo, quindi è alla costante ricerca di titoli che possano incuriosire e piacere al pubblico. In questo modo, infatti, rende fedeli gli abbonati di sempre, ma al tempo stesso ottiene nuovi utenti che è uno degli scopi principali. Quindi arrivati a questo punto solo una domanda sorge spontanea nei telespettatori, ovvero chiedersi se Il problema dei 3 corpi avrà una nuova stagione o se gli otto episodi appena usciti saranno anche gli episodi conclusivi?

Premettiamo che, per il momento, non è giunta nessuna comunicazione ufficiale da parte di Netflix, ma che ci sono tutti i presupposti per cui una seconda stagione possa essere in arrivo. Certo, bisogna considerare il budget altissimo per realizzare la serie tv, ma anche il fatto che la prima stagione si è conclusa con un finale che ha lasciato tutti con il fiato sospeso e con la voglia di saperne di più. La serie tv si basa sulla trilogia letteraria di Liu Cixin ed i produttori sono convinti che si andrà avanti ed addirittura hanno già pensato alla possibilità di sdoppiare il terzo libro in due creando, così, una terza ed una quarta stagione. I creatori de Il problema dei 3 corpi si sono lasciati andare a qualche indiscrezione ed hanno rivelato che la seconda stagione ci sarà e sarà ancora più intrigante della prima, con una qualità più elevata per non deludere nessuno. Queste le loro parole durante un’intervista con Collider:

Il cast de Il problema dei 3 corpi

“Per la stagione 2, abbiamo qualcosa di meglio di una semplice idea approssimativa. Siamo molto più avanti con quel piano rispetto alle fasi iniziali. Da lì in poi, più le cose diventano lontane, più confusa è la tua visione di esse. Ma lì, nel terzo libro, ci sono così tanti punti di riferimento sorprendenti, in termini di scene, situazioni ed eventi, che possiamo vedere abbastanza chiaramente come la storia proseguirà. Non siamo completamente sicuri di come i nostri personaggi arriveranno a quel punto, ma sappiamo che devono arrivarci. Perché quel luogo è il motivo per cui abbiamo preso questi libri e li abbiamo adattati”.

David Benioff, uno degli showrunner, ha anche affermato che ci sono tutti i presupposti per andare avanti fino, appunto, la quarta stagione. Ma per ora è prematuro parlare già di questi nuovi capitoli. Il secondo, però, sembra ormai una cosa destinata a diventare realtà nel più breve tempo possibile. È vero, come abbiamo detto in precedenza, realizzare questa serie tv costa molto, ma se ne vale la pena si è disposti a fare questo sforzo come in questo caso. Sicuramente nella seconda stagione de Il problema dei 3 corpi ritroveremo Jess Hong nei panni di Jin Cheng, Liam Cunningham in quelli di Thomas ed Eiza Gonzalez in quelli di Auggie Salazar.

Ma cosa dobbiamo aspettarci? Basandoci sul secondo libro della trilogia sappiamo che la Terra organizzerà la resistenza in vista dell’arrivo degli alieni trisolariani distanti 400 anni. Sicuramente i colpi di scena e momenti di tensione non mancheranno. E si spera che il nuovo capitolo possa arrivare sul piccolo schermo già il prossimo anno, per non far passare troppo tempo tra una stagione e l’altra e non perdere, così, l’interesse del pubblico.

E tu hai già avuto modo di vedere Il problema dei 3 corpi? Ti piacerebbe se ci fosse una seconda stagione? Ti aspettiamo nei commenti!