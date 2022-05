La Disney ha pubblicato un film sui Pirati dei Caraibi nel 2017.

Data l’opinione pubblica sull’ultimo film, il franchise è stato messo in secondo piano. Il produttore Jerry Bruckheimer ha però recentemente confermato che stanno attualmente lavorando a due sceneggiature di Pirati dei Caraibi, una delle quali con Margot Robbie. Il franchise “Pirati dei Caraibi” è tornato ad essere popolare per un fatto non proprio felice: il processo per diffamazione di Johnny Depp contro la sua ex moglie Amber Heard. Il produttore Jerry Bruckheimer – che ha promosso Top Gun: Maverick nelle ultime settimane – è stato interrogato sullo stato del franchising durante una recente intervista.

Parlando al Sunday Times, Bruckheimer ha confermato che stanno, in effetti, sviluppando una sceneggiatura con un personaggio interpretato dall’attrice candidata all’Oscar Margot Robbie.

“Sì. Stiamo parlando con Margot Robbie. Stiamo sviluppando due sceneggiature di Pirati dei Caraibi: una con lei e un’altra senza di lei”, ha detto Bruckheimer.

Da alcuni anni si sentono voci circa la possibile interpretazione della due volte candidata all’Oscar e la conferma da parte di Bruckheimer toglie i dubbi circa questa collaborazione.

Nonostante abbia solamente 31 anni, Robbie ha passato gli ultimi anni a lavorare in progetti prestigiosi – come Once Upon a Time in Hollywood e Bombshell – e lavori in franchising di successo, come The Suicide Squad.

Nei prossimi anni, Robbie reciterà in Babylon di Damian Chazelle, Amsterdam di David O. Russell e Barbie di Greta Gerwig, tutti progetti di grandi dimensioni. Robbie ha anche un ruolo in Asteroid City, l’ultimo film del regista Wes Anderson. Ha anche lavorato sodo come produttrice, dato che lei e la sua compagnia LuckyChap Entertainment hanno prodotto Promising Young Woman.

Sebbene sia l’attrice di Hollywood più impegnata e famosa in questo momento, tutti quei progetti (tranne Barbie, che è attualmente in fase di ripresa) sono in post-produzione, il che significa che il programma di Robbie potrebbe teoricamente adattarsi a un franchise come Pirati dei Caraibi nel prossimo semestre.

Inoltre, non si può negare che tra tutte le star di Hollywood, Robbie è senza dubbio la migliore per collaborare al franchise dei Pirati. Chi non vorrebbe vederla nelle vesti di capitano alla conquista dei sette mari? Ovviamente sarà difficile far dimenticare Deep al pubblico ma Robbie ce la metterà tutta.

E tu cosa ne pensi del possibile ruolo di Robbie nel franchise Pirati dei Caraibi? Scrivi la tua nei commenti.