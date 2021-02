Fantaghirò ha segnato l’infanzia e l’adolescenza di molti di noi. In onda su Canale 5 dal 1991 al 1999 con cinque miniserie, è diventata un cult tanto che, ancora oggi, spesso la ritroviamo nel palinsesto televisivo natalizio. Ed ora la Lotus Productions ha annunciato che, entro la fine del 2021, inizieranno le riprese di Fantaghirò: La regina dei due regni.

Si tratta di una miniserie reboot e, per il momento, non ci è dato sapere molto. Sappiamo che la regia sarà affidata a Nicola Abbattangelo, ma non sappiamo se ritroveremo gli attori di sempre (Alessandra Martinez, Kim Rossi Stuart e Brigitte Nielsen) o nuovi volti, non conosciamo l’ambientazione e neanche su che piattaforma il reboot andrà in onda. Nonostante questo, i fan iniziano già a sognare su chi vestirà i panni di Fantaghirò nel nuovo capolavoro, su quale sarà la colonna sonora e su cosa succederà.

Gli attori di Fantaghirò

La fine della quinta stagione di Fantaghirò ha un finale aperto e, per questo motivo, si è parlato più volte di un possibile sequel. Il ritorno di Fantaghirò era stato presentato nel 2007, ma alla fine il progetto non andò in porto. Questa sarà la volta buona?

Ed a voi piace Fantaghirò? Secondo voi chi potrebbe vestire i suoi panni in Fantaghirò: La regina dei due regni? Vediamo se magari qualcuno di voi indovina!