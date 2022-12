Il Signore degli Anelli è, senza ombra di dubbio, una delle saghe e dei film più letti e visti in assoluto. Nonostante il tempo che passa, resta una storia molto amata dal pubblico tanto che si è deciso di creare una serie tv dal titolo Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere.

Come sappiamo, Amazon Prime Video è alla costante ricerca di nuovi titoli in grado di attirare nuovi telespettatori per vincere la concorrenza dei diretti avversari come Disney + e Netflix, per questo ha deciso di puntare su questa nuova serie tv pagandola ben 250 milioni di dollari. E si è dimostrata un’ottima decisione in quanto ha ottenuto ascolti alti ed un ottimo riscontro da parte del pubblico e della critica. Per questo motivo, Amazon Prime Video ha deciso di puntare la sua attenzione su questo titolo e di rinnovarlo per una seconda stagione.

Si sa, quando un lavoro piace non ci sono problemi ad investirci quanto necessario. Sappiamo che le riprese della seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere sono iniziate lo scorso ottobre e non andranno più in scena in Nuova Zelanda (terra che ha fatto da sfondo alla trilogia de Il Signore degli Anelli), bensì nel Regno Unito dove faremo anche la conoscenza di Cirdan, l’elfo più leale e più saggio di tutti che avrà un ruolo indispensabile nella lotta contro Sauron. Al momento non ci è dato sapere da quanti episodi sarà composta la seconda stagione, ma pare che finalmente ci siano delle novità sulla data di uscita. Fan de Il Signore degli Anelli – Gli anelli del potere potete mettervi l’anima in pace: sarà molto difficile che la nuova stagione potrà vedersi sul piccolo schermo già il prossimo anno come, invece, si sperava. A farcelo sapere è, come sempre, Deadline che ha intervistato Vernon Sanders, Head of Global Tv per Amazon Studios, che ha rivelato:

“La prima stagione ha avuto così tante cose da fare che ora ci divertiamo a vedere la storia crescere man mano che Sauron viene rivelato”, anticipa. “E penso che il pubblico possa aspettarsi uno spettacolo che, mentre rimane fedele a se stesso, mostra anche che la posta in gioco sia sempre più alta, ora che gli anelli sono in gioco, vedendo cosa possono fare e vedendo come le varie fazioni all’interno del mondo affrontano queste implicazioni. Penso che sarà davvero avvincente. Stiamo andando in nuove terre e ci sono nuove cose che accadono nella seconda stagione. E parte del vantaggio di essere nel Regno Unito è che saremo in grado di girare in posti che sembrano molto diversi da quelli che abbiamo visto nella prima stagione. Siamo in grado di girare in tutta Europa e vedremo parte di quel valore di produzione sullo schermo”.

Spazio anche ad Adar, uno dei personaggi che si è deciso di riformulare, nonostante la tristezza per un cambiamento di un personaggio che, però, è stato necessario:

“Purtroppo non ha funzionato. E con uno spettacolo che aveva così tanti personaggi regolari e così tanti personaggi ricorrenti, purtroppo è successo. Joseph è stato eccezionale e ha dato una performance incredibile. Siamo anche entusiasti del nostro nuovo attore. Il personaggio di Adar nella seconda stagione ha alcune dinamiche davvero entusiasmanti da interpretare”.

Ed infine la notizia che nessuno si aspettava, ovvero che vedere la seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere prima del 2024 è altamente improbabile poiché si tratta di una produzione che richiede molto tempo.

E tu hai già visto la prima stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere? Cosa ti aspetti dal secondo capitolo? Ti aspettiamo nei commenti!