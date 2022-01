Magari non tutti lo hanno letto, ma Il Codice da Vinci di Dan Brown è, senza dubbio, uno dei capolavori dell’età contemporanea. Molto amato sia nella versione cartacea che in quella filmografica, è riuscito a conquistare il mondo intero. Ma cosa è successo nella vita di Robert Langdon prima che diventasse il famoso simbologista?

Abbiamo avuto la possibilità di scoprirlo grazie a Dan Brown – Il simbolo perduto, ovvero la serie prequel che ha fatto il suo debutto lo scorso novembre su Sky Serie per un totale di dieci episodi scritti da Dan Dworking e da Jay Beattie. Alla fine del primo capitolo siamo rimasti con il fiato sospeso: un finale aperto che sembrava confermare l’arrivo di una nuova stagione per la gioia dei fan. D’altronde si trattava di una serie tv molto amata dal pubblico e si sa che, di solito, quando un lavoro viene apprezzato si fa il possibile per rinnovare e renderli felici. Tuttavia, a quanto pare, i numeri non erano abbastanza alti e così non ci sarà la seconda stagione.

I protagonisti della serie tv Il Simbolo Perduto

Brutte notizie per i fan del professor Robert Langdon. A darne la notizia il portale Deadline che ha annunciato la decisione di Peacock di cancellare la serie dopo solo una stagione a causa del flop ottenuto in termini di ascolto commentando, però, il tutto in una nota ufficiale:

“Siamo stati così orgogliosi di portare questo thriller ricco di azione ai nostri membri e ci siamo divertiti a guardare questa avvincente serie svolgersi con una storia soddisfacente e completa. Siamo grati a Dan Dworkin, Jay Beattie, Dan Brown, Brian Grazer e Ron Howard insieme a CBS Studios, Imagine Television e UTV per aver dato vita a questo romanzo bestseller internazionale”.

