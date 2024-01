Il Trono di Spade è una serie tv di genere fantastico che è stata ideata da David Benioff e da D.B.Weiss e che è andata in onda dal 2011 al 2019. Composta da otto stagioni per un totale di 73 episodi, è nata come adattamento televisivo di Cronache del ghiaccio e del fuoco, ciclo di romanzi di George R.R. Martin.

Ci racconta le avventure di vari personaggi ed è ambientata in un mondo immaginario che si divide tra il Westeros, il continente Occidentale, e l’Essos, il continente orientale. Ha ottenuto un ottimo riscontro da parte del pubblico e della critica, nonostante non siano mancate alcune perplessità riguardo l’uso frequente di scene di nudo e di violenza, ma comunque Il Trono di Spade è riuscito ad arrivare a detenere nove record del mondo vincendo 59 premi Emmy e diventando la serie tv di prima serata più riconosciuta dall’Academy of Television Arts & Sciences. Ed ormai sono passati già troppi anni da quando andato in onda l’ultimo episodio, per questo motivo si è al lavoro per farlo tornare protagonista per la gioia dei telespettatori. A riverarlo è stato George R.R. Martin stesso che ha anticipato come Il Trono di Spade possa essere pronto per tornare sotto forma di serie tv animata questa volta. Queste sono state le sue parole:

Kit Harington è Jon Snow ne Il trono di spade

“Di fatto io e Hbo abbiamo i nostri progetti animati ambientati nel mondo delle Cronache del ghiaccio e del fuoco. Nessuno di questi ha avuto il semaforo verde, ma credo che ci siamo quasi per un paio di essi. Quando alcuni anni fa abbiamo iniziato l’ultimo ciclo di sviluppo, avevamo quattro idee per delle serie animate, con alcuni grandi talenti coinvolti. Le stanze degli scrittori, i summit, le bozze e le sceneggiature sono seguiti a tempo debito, ma, ahimè, due dei progetti originali sono stati successivamente accantonati”.

Al momento sappiamo che vanno molto di moda i live action, ma per quanto riguarda Il Trono di Spade è un’idea bocciata perché, come rivela Martin, si tratta di un’idea davvero troppo costosa visto che la serie si svolge, per la gran parte, in mare e sarebbe stato necessario creare un porto diverso ogni settimana, mentre farlo diventare una versione animata è molto più facile tanto che ci sono già ben tre progetti in cantiere. Sicuramente lo spin off in progetto che, per il momento, è intitolato Nine Voyages e che sarà dedicato al giovane Corlys Velaryon diventerà un progetto animato. E per quanto riguarda gli altri? Al momento non ci sono certezze, ma sono diverse ipotesi. Pare, infatti, che le proposte sul tavolo siano un prequel sul regno di Aegon I Targaryen ed una serie sulla principessa guerriera Nymeria (un’antenata di casa Martell che governò Dorne). Confermato, invece, un sequel su Jon Snow che vedrà Kit Harington nei panni del produttore esecutivo.

E tu sei un fan de Il Trono di Spade? Ti piacerebbe se questi tre progetti animati diventassero realtà? Ti aspettiamo nei commenti!