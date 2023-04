Il Trono di Spade è una serie tv statunitense ideata da David Benioff e da D. B. Weiss che ha fatto il suo debutto nel 2011 ed è andata in onda su HBO fino al 2019 per un totale di otto stagioni con 73 episodi. Una serie tv molto amata dal pubblico tanto che si è deciso di andare avanti, come spesso succede.

D’altronde si sa, quando un titolo piace si fa il possibile per allungare la storia e far conoscere maggiori dettagli o con prequel o con spin off o con sequel, le possibilità sono diverse. Ed ora Il Trono di Spade è pronto ad espandersi con una nuova serie prequel dal titolo A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight che si baserà su Dunk and Egg, i racconti di George R. R. Martin che sarà anche il produttore esecutivo e lo sceneggiatore insieme ad Ira Parker. È già arrivato il via libera per la produzione da parte di HBO che ha già annunciato l’ordine di un secondo prequel della serie tv ed anche la Warner Bros Discovery si è soffermata su questo progetto rivelando che sarà ambientato ben 90 anni prima degli eventi che abbiamo avuto modo di conoscere ne Il Trono di Spade.

Kit Harington è Jon Snow ne Il trono di spade

La sinossi di A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight

Un secolo prima gli eventi della serie Il trono di spade, due improbabili eroi hanno vagato per Westeros. Un giovane, ingenuo, ma coraggioso cavaliere, Ser Duncan ed il suo scudiero, Egg. Ambientata in un’epoca in cui i Targaryen sono ancora sul Trono di Spade ed il ricordo dell’ultimo drago non è ancora scomparso dalla memoria, in questa serie grandi destini, potenti nemici e pericolose imprese sono in arrivo per questi amici improbabili e senza paragoni.

I protagonisti di A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight saranno quindi Ser Duncan l’Alto ed Aegon V Targaryen, conosciuti semplicemente come Dunk ed Egg. Inizialmente si pensava che sarebbe stata una storia difficile da realizzare tanto che lo stesso George R. R. Martin aveva rivelato che sarebbero andati incontro a difficoltà raccontando questa storia ed invece così non sarà. Nel frattempo, nuove indiscrezioni parlano anche dell’arrivo di uno spin off che, questa volta, vedrà come protagonista la dinastia Targaryen, ma ancora non è stato confermato.

