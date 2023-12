“Il tuo Natale o il mio 2” è un film che ci riporta nel mondo del suo predecessore, proprio in tempo per le festività natalizie. Questo periodo è ideale per le commedie romantiche a tema natalizio, che tendono ad essere più apprezzate grazie all’atmosfera festiva. Il film originale di Amazon, “Il tuo Natale o il mio?“, aveva combinato con successo elementi romantici e comici, grazie alle performance di Asa Butterfield e Cora Kirk. Nonostante non fosse unico nel suo genere, era riuscito ad essere piacevolmente divertente. La decisione di guardare o meno il sequel dipende dall’interesse suscitato dai personaggi nel primo film. Ti ha divertito il primo film? Sono sicuro che ti piacerà anche questo sequel.

Il sequel vede il ritorno del regista Jim O’Hanlon e dello sceneggiatore Tom Parry. Questa volta, però, ci sono meno sorprese, dato che conosciamo già i personaggi.

In “Il tuo Natale o il mio 2”, l’intero gruppo si riunisce per una grande vacanza di Natale sulle Alpi austriache. La giovane coppia, Hayley (Cora Kirk) e James (Asa Butterfield), sta crescendo e maturando, così come la loro relazione. Nel film precedente, Hayley aveva avuto un impatto positivo sul padre di James, Humphrey (Alex Jennings). Ora lo vediamo in compagnia della sua nuova fidanzata, Diane (Jane Krakowski), una donna di successo ma apparentemente tesa e un po’ snob. I personaggi di Kath (Angela Griffin) e Geoff (Daniel Mays), genitori di Hayley, rimangono fedeli a se stessi, ancora affezionati a James ma consapevoli delle differenze socio-economiche tra le due famiglie.

Il film segue un percorso simile al suo predecessore, ma con un cambiamento: questa volta, la storia coinvolge più dinamiche di gruppo, lasciando meno spazio alla narrazione individuale. C’è meno enfasi su James e Hayley rispetto al primo film, anche se la loro storia resta centrale.

Butterfield e Kirk rimangono convincenti nei loro ruoli, rappresentando l’amore giovanile con una chimica eccezionale. Il cast di supporto aggiunge gioia al film, con personaggi già amati e che non deludono nel sequel. L’aggiunta di Jane Krakowski, che interpreta un personaggio elitario alla Grinch, porta freschezza e divertimento.

“Il tuo Natale o il mio 2” non è un film indispensabile, come spesso accade con i sequel di questo tipo. Tuttavia, premia i fan del primo film, quindi potrebbe valere la pena guardarlo prima che lo spirito natalizio svanisca.

