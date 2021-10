Il Volo è uno dei gruppi più amati in Italia ed in tutto il mondo. Nel 2009 i tre ragazzi Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone partecipano, singolarmente, a Ti lascio una canzone e qua, su un’intuizione di Roberto Cenci, decidono di intraprendere un percorso insieme. Un grande successo mondiale con concerti sold out e fan pazzi di loro. Nel 2015 Il Volo vince il Festival di Sanremo con il brano Grande Amore e si classifica terzo all’Eurovision Song Contest.

Il gruppo torna oggi in scena. Da oggi, venerdì 22 ottobre, infatti, è disponibile in radio a rotazione e sulle piattaforme musicali di streaming Ecstasy of Gold, il nuovo singolo del trio che anticipa l’uscita del loro nuovo album in omaggio ad Ennio Morricone ad un anno dalla sua scomparsa ed atteso per il 5 novembre. L’album si preannuncia un grande successo, inutile dirlo, ed Il Volo ripercorrerà la musica del grande Maestro tramite 14 brani famosi a livello mondiale.

I ragazzi de Il Volo

Tornando ad Ectasy of gold, tutti lo conoscono poiché è un brano diventato famoso dopo essere stato la colonna sonora de Il Buono, Il Brutto, Il Cattivo, ma ovviamente da oggi assisteremo ad una nuova versione accompagnata da un testo scritto da Andrea Morricone, figlio di Ennio, appositamente per l’occasione. Nel frattempo, il pubblico de Il Volo attende con ansia il tour 10 Years – Live (rimandato di un anno a causa della pandemia globale) che andrà in scena il prossimo anno tra l’Arena di Verona, il Teatro Antico di Taormina, il Mediolanum Forum di Assago, il Palazzo dello Sport di Roma ed il Pala Alpitour di Torino.

E tu hai già ascoltato Ectasy of gold versione de Il Volo? Cosa ne pensi di questo progetto per omaggiare Ennio Morricone? Ti aspettiamo nei commenti!