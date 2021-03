Il thriller erotico “Illusioni Mortali” è stato presentato in anteprima su Netflix il 18 marzo 2021, cioè ieri. Ti dirò cos’ha funzionato e cosa no in questa recensione. Ma prima vediamo insieme il cast.

Nel cast di Illusioni Mortali troviamo: Kristin Davis, Dermot Mulroney, Greer Grammer, Shanola Hampton, Marie Wagenman, Shylo Molina, Abella Bala e Shaun Wu in quelli che sono i ruoli principali.

Ovviamente in questa review non troverai spoiler, ma leggerai solo informazioni che potrai vedere anche nel trailer ufficiale:

Illusioni Mortali è stato scritto e diretto da Anna Elizabeth James. La trama della serie ruota attorno alla vita di una scrittrice, completamente capovolta dopo l’arrivo della nuova tata dei suoi due figli.

La trama di Illusioni mortali

Il film ruota intorno a una coppia con una vita perfetta che vive in una casa elegante. La moglie è un’autrice di bestseller che si chiama Mary Morrison, interpretata da Kristin Davis, che è tornata nel mondo della scrittura a causa dei richiami del suo editore. Quindi assume una nuova tata per occuparsi dei suoi figli quando lei è impegnata a scrivere. Le snobba tutte tranne la bella e dolce ragazza di nome Grace. Dopo l’arrivo di quest’ultima si susseguono tanti colpi di scena che rendono la vita di Mary un po’ più movimentata.

Cosa mi è piaciuto di Illusioni Mortali

La premessa e il concetto che vuole comunicare il film sono interessanti e molti spettatori potrebbero essere interessati a tutto questo. Il film presenta l’acclamata attrice Kristin Davis nel ruolo principale. La sua performance è uno dei momenti migliori di Illusioni Mortali. Gli amanti dei contenuti erotici e sessuali in un film saranno contenti di sapere che qui vedranno diverse scene abbastanza calienti. Nonostante questo ci troviamo di fronte a un thriller psicologico più che erotico. Anche se la trama non è proprio irresistibile, la premessa che ci cela dietro è alquanto interessante, soprattutto perché complessa da decifrare.

Cosa non mi è piaciuto di Illusioni Mortali

La trama del film e la narrazione sono pieni di scappatoie. Ci sono parecchi buchi nella trama e non si capisce il perché. Anche i dialoghi nel film avrebbero potuto essere migliori in diverse situazioni. Così come le reazioni agli eventi da parte degli attori, che non sembrano molto convincenti. Il finale avrebbe potuto essere curato un po’ meglio.