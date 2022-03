Gli Imagine Dragons sono un gruppo musicale che si è formato a Las Vegas nel 2008 ed è formato da Dan Reynolds (voce, chitarra e pianoforte), Wayne Sermon (chitarra), Ben McKee (basso) e Daniel Platzman (batteria). Senza ombra di dubbio sono i principali esponenti del mondo del pop rock americano. Protagonisti di brani di successo come Believer, Radioactive, Whatever It Takes, Thunder o Next To Me per citarne alcuni che li hanno portati a diventare volti noti a livello mondiale grazie al loro talento ed alla loro energia, in grado di catturare l’attenzione.

È sufficiente pensare che all’attivo hanno 46 milioni di album venduti ed oltre 30 dischi di platino per i singoli. Oggi, venerdì 11 marzo, tornano sulla scena musicale con un nuovo singolo dal titolo Bones: si tratta del primo inedito del nuovo album Mercury – Act 2 che è atteso a breve. Prodotto da Mattman & Robin, arriva subito dopo il successo mondiale di Enemy che è rimasta ai vertici delle classifiche mondiali di Spotify per ben tre mesi. Bones ha tutte le carte in regola per essere l’ennesimo successo degli Imagine Dragons.

Il significato di Bones

Bones è una personale analisi della vita e della morte. In un periodo come quello che stiamo vivendo, dove la morte è tristemente la protagonista della nostra quotidianità, viene spontaneo pensarci e parlarne. A proposito del brano, lo stesso Dan Reynolds afferma che:

“Il brano parla della fragilità della nostra esistenza. Sono costantemente alla ricerca di qualche prova che mi convinca che c’è altro dopo la vita, quindi che la vita sia davvero eterna in un certo senso. Non l’ho ancora trovato, ma almeno cerco di sognare come sarebbe vincere la morte in una canzone”.

Il gruppo musicale Imagine Dragons

Nel frattempo, gli Imagine Dragons sono pronti per tornare ad esibirsi live per poter contare con i loro fan in giro per il mondo con il Mercury World Tour 2022. Il gruppo è atteso anche in Italia per un’unica data, l’11 giugno 2022, all’Ippodromo Trenno di Milano. Inutile dirlo, i fan italiani non vedono l’ora di poter andare al concerto dei loro idoli, dopo anni lontani dai live.

E tu sei un fan degli Imagine Dragons? Hai già ascoltato il nuovo singolo? Ti aspettiamo nei commenti e, nel frattempo, ti lasciamo con la traduzione di Bones.

Traduzione di Bones

Dammi, dammi, dammi un po’ di tempo per pensare

Sono in bagno a guardarmi

La faccia allo specchio è tutto ciò di cui ho bisogno

Aspetta che il mietitore si prenda la mia vita

Non mi tirerò mai fuori vivo

Vivrò mille milioni di vite

La mia pazienza sta venendo meno

È divertente?

La mia pazienza sta venendo meno

È divertente?

Ho questa sensazione, sì, lo sai

Dove sto perdendo il controllo

Perché c’è della magia nelle mie ossa

Ho questa sensazione nella mia anima

Vai avanti e lancia le tue pietre

Perché c’è della magia nelle mie ossa

Giocare con un candelotto di dinamite

Non c’è mai stato il grigio in bianco e nero

Non c’è mai stato sbagliato finché non c’era giusto

Sentendosi come un boulder hurdling

Vedere tutti gli avvoltoi volteggiare

Bruciando tra le fiamme in cui sto lavorando

Trasformare un letto che si sta oscurando

La mia pazienza sta venendo meno

È divertente?

La mia pazienza sta venendo meno

È divertente?

Ho questa sensazione, sì, lo sai

Dove sto perdendo il controllo

Perché c’è della magia nelle mie ossa

Ho questa sensazione nella mia anima

Vai avanti e lancia le tue pietre

Perché c’è della magia nelle mie ossa

Perché c’è della magia nelle mie ossa

Guarda nello specchio della mia mente

Voltando le pagine della mia vita

Percorrendo il sentiero così tanti hanno camminato un milione di volte

Soffoca le voci nell’aria

Lasciando quelli a cui non importava

Raccogliendo i pezzi e costruendo verso il cielo

La mia pazienza sta venendo meno

È divertente?

La mia pazienza sta venendo meno

È divertente?

Ho questa sensazione, sì, lo sai

Dove sto perdendo il controllo

Perché c’è della magia nelle mie ossa

Ho questa sensazione nella mia anima

Vai avanti e lancia le tue pietre

Perché c’è della magia nelle mie ossa

Ecco la mia mente

Non importa

Ecco la mia mente

Ecco la mia mente

Non importa

Ecco la mia mente

Perché c’è della magia nelle mie ossa