Esce oggi, venerdì 24 giugno, la nuova canzone degli Imagine Dragons: “Sharks“.

Il brano, di genere rock alternativo, costituisce la terza traccia dell’album “Mercury Act 2“, il quale, come sostenuto dal cantante della band, Dan Reynolds, esplora il tema del dolore e la cui uscita è prevista il Primo luglio di quest’anno.

Significato della canzone

“Sharks” è una canzone di denuncia sociale nei confronti di un mondo dominato dall’avidità e dall’egoismo, che rende tutti veri e propri “squali” in grado di sopraffare e tradire chiunque pur di soddisfare la propria insaziabile fame.

E per quanto si creda di essere diversi da individui del genere, per quanto si “pensi di essere migliore di loro“, alla fine così non è mai (“alla fine, sei solo uguale a loro“), e l’unica cosa da fare è dunque abbandonarsi a questo modo di essere, a questi squali con i quali ci si ritrova a nuotare, e che in fin dei conti, forse, non solo altro che la rappresentazione simbolica della natura stessa dell’essere umano.

Traduzione del testo

[Intro: Imagine Dragons]

(Hahahahaha)

[Verso 1: Imagine Dragons]

Guai

Il sangue è nelle acque rocciose

Nascondi i tuoi figli e le tue figlie

Ti mangiano vivo

Livelli

Meglio mettere la testa sulle girelle

Ballando con il diavolo

Passano da essere burro ad essere lama

[Pre-Ritornello: Imagine Dragons]

Pensi di essere migliore di loro

Meglio di loro

Pensi che siano davvero tuoi amici

Davvero i tuoi amici

Ma quando si arriva alla fine

Alla fine

Sei solo uguale a loro

Come loro (Hahahahaha)

[Ritornello: Imagine Dragons]

Quindi lascia andare, lascia andare

È così che va

Prima sei dentro, poi sei fuori

Tutti sanno

Hai caldo, poi hai freddo

Sei una luce nel buio

Aspetta e vedrai

Che stai nuotando con gli squali

[Post-Ritornello]

Sta venendo a prenderti

Chick, chicka, woo, woo

Sta venendo a prenderti, a prenderti

(Chicka) Woo

[Verso 2: Imagine Dragons]

Bolle

Annegando, stai vedendo le doppiezze

Non lasciare che vedano le tue lotte

Nascondi le tue lacrime

Crisi

Approfittano della tua gentilezza

Ti tagliano a fette uniformi

Sfruttano le tue paure

[Pre-Ritornello: Imagine Dragons]

Pensi di essere migliore di loro

Meglio di loro (pensi di essere migliore)

Pensi che siano davvero tuoi amici

Davvero i tuoi amici (Davvero i tuoi amici)

Ma quando si arriva alla fine

Alla fine (Oh, no)

Sei solo uguale a loro

Come loro (Hahahahaha)

[Ritornello: Imagine Dragons]

Quindi lascia perdere, lascia perdere

È così che va

Prima sei dentro, poi sei fuori

Tutti sanno (Ooh-ooh-ooh)

Hai caldo, poi hai freddo

Sei una luce nel buio

Aspetta e vedrai

Che stai nuotando con gli squali



[Post-Ritornello: Imagine Dragons]

(Il mio sangue sta pompando) Sta venendo a prenderti

(Non prendetelo da me) Woo-woo

(Il mio sangue sta pompando) Sta venendo a prenderti, prendi

(Non prendetelo da me)

(Il mio sangue sta pompando) Lui sta venendo a prenderti

(Non portatemelo via) Woo-woo

(Il mio sangue sta pompando) Sta venendo a prenderti, prendi

(Non prendetelo da me)

[Ponte: Imagine Dragons]

Ogni volta che il mio cuore batte, posso sentire la ricetta

Mi chiedo se il mio giorno sarà colpa dell’entropia

Il mio sangue sta pompando, posso vedere la fine, è proprio di fronte a me

Non prendetemi in giro, potrei essere tutto, tutto

(Squali)

Non portatemelo via

Il mio sangue sta pompando, il mio sangue sta pompando (Sharks)

Non portarmelo via, potrei essere tutto, tutto

[Ritornello: Imagine Dragons]

Quindi lascia che vada, lascia che vada

È così che va

Prima sei dentro, poi sei fuori

Tutti sanno (Ooh-ooh-ooh)

Sei caldo, poi sei freddo

Sei una luce nel buio

Aspetta e vedrai

Che stai nuotando con gli squali

[Post-Ritornello: Imagine Dragons]

(Il mio sangue sta pompando) Sta venendo a prenderti

(Non prendetelo da me) Woo-woo

(Il mio sangue sta pompando) Sta venendo a prenderti, prendi

(Non prendetelo da me)

(Il mio sangue sta pompando) Lui sta venendo a prenderti

(Non portatemelo via) Woo-woo

(Il mio sangue sta pompando) Sta venendo a prenderti, prendi

(Non prendetelo da me)

