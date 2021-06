In questo periodo, gli appassionati di calcio e non sono tutti uniti per tifare l’Italia durante gli Europei. Il mondo del calcio riesce ad appassionare sempre di più, ma soprattutto ciò che attira l’attenzione sono i retroscena, uno tra tutti il calciomercato.

Il momento della stagione vissuto con grande ansia dai tifosi e dagli stessi calciatori con nuovi arrivi nelle squadre, conferme, aumenti di stipendi. Proprio di questo argomento parlerà la nuova serie tv di Sky Original dal titolo Impero. Le riprese sono iniziate qualche giorno fa a Milano, ma continueranno tra Roma e la Sardegna. La serie tv è prodotta da Luca Barbareschi ed è diretta da Fabio Resinaro con Nico Marzano. Il protagonista principale sarà Francesco Montanari, attore di Roma classe 1984, già noto per aver preso parte a I Medici – Nel nome della famiglia, ma soprattutto a Romanzo Criminale – La serie che lo ha reso famoso. A distanza di dieci anni torna protagonista di una nuova serie Sky e vestirà i panni di Corso Manni che, fino a 10 anni prima, era una star nel mondo dei procuratori calcistici fino alla sua caduta in disgrazia dopo l’arresto a seguito dello scandalo legato a scommesse clandestine.

L’attrice Elena Radonicich

Al suo fianco troveremo anche Elena Radonicich nei panni della moglie ed il grande Giancarlo Giannini nei panni del suocero che vivranno un rapporto sempre più difficile con Corso Manni. La prima stagione di Impero sarà formata da otto episodi scritti da Tommaso Capolicchio, Giacomo Durzi, Filippo Kalomenidis, Marcello Olivieri e Andrea Cotti e tratterà il difficile lavoro dei procuratori sportivi con tutte le note positive e le note negative del caso, senza dimenticare gli interessi economici e politici che possono gravare dietro la scelta di un giocatore piuttosto che di un altro. La serie Impero sarà disponibile, probabilmente entro la fine del 2021, su Sky e su Now Tv.

