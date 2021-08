Il successo di un film va argomentato e non solo criticato… e in questo video approfondiremo il film di Me Contro Te: il mistero della scuola incantata in compagnia della linguista Valentina e di Andrea Borgomaneri.

Di cosa parla il nuovo film dei Me Contro Te? Qual è la trama?

Me Contro Te Il Film – Il Mistero della Scuola Incantata è un film diretto da Gianluca Leuzzi e segue la coppia Luì (Luigi Calagna) e Sofì (Sofia Scalia) in preda all’organizzazione del party con lo scopo di inaugurare una nuova scuola chiusa da tempo. I due vengono invitati come guest star e non perdono l’occasione di divertirsi con il loro amico Pongo mentre scoprono i segreti celati da questa misteriosa scuola incantata. Il loro antagonista è sempre il Signor S, che nel film proverà a sabotare la festa e distruggere l’amicizia del trio, che dovrà abbandonare il party per affrontare ancora una volta il loro antagonista preferito. Il Signor S, dopo aver rubato un oggetto speciale dal mondo magico, ha inviato un incantesimo contro Pongo, che si è addormentato in stile La Bella Addormentata. Luì e Sofì, oltre a salvare la festa, dovranno salvare la vita anche del loro più caro amico. Soluzioni? Perfidia, assistente del Signor S, ha una risposta: i due dovranno trovare il tesoro nel mondo magico e darlo al Signor S. Solo così potranno ottenere la pozione in grado di salvare Pongo. In questo film, i Me contro Te si faranno guidare da una mappa e scopriranno qualcosa di molto prezioso, un segreto riguardante il loro passato, soprattutto quello di Sofì.

Se ti è piaciuto questo video, iscriviti al nostro canale cliccando sul link in basso.

👉 👉 https://www.youtube.com/channel/UCI7q…