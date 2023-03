Incastrati è una serie tv che ha fatto il suo debutto su Netflix ad inizio 2022 e che ha all’attivo, al momento, due stagioni per un totale di 12 episodi con il secondo capitolo uscito proprio da poco. Protagonista il duo comico formato da Ficarra e Picone, si sa che quando ci sono loro due il successo è assicurato.

E così è stato anche per Incastrati che, nonostante un inizio un po’ a rilento, è riuscito ad ingranare e ad ottenere buoni riscontri da parte del pubblico e della critica, soprattutto quando la prima stagione è stata trasmessa in chiaro su Canale 5 a dicembre 2022. Ci racconta la storia di due sfortunati tecnici televisivi che si imbattono in una scena del crimine e, da quel momento, devono fare il possibile e l’impossibile per evitare di diventare loro i sospettati. Ma ovviamente non è così facile ed ogni cosa che fanno rischia di metterli sempre più nei guai. La seconda stagione di Incastrati sta già ottenendo buoni risultati e come è normale, ogni volta che esce un nuovo capitolo i telespettatori sono portati a chiedersi se sarà il capitolo finale o se ci saranno nuove stagioni. Netflix, nell’ultimo periodo, si sta concentrando sempre di più sui titoli che piacciono al pubblico poiché vuole ottenere nuovi abbonati ed, al tempo stesso, fidelizzare quelli già presenti.

Tuttavia, Incastrati 3 non ci sarà. E pare che questa decisione era già stata presa fin dall’inizio e che la serie tv sia nata per avere solo due stagioni. Da una parte si tratta di una decisione comprensibile visto che le serie tv che vanno per le lunghe finiscono di stufare il pubblico, dall’altra parte, però, si sperava almeno in una terza stagione anche perché, appunto, gli ascolti erano buoni. Ed invece la serie tv con protagonisti Ficarra e Picone era stata consegnata fin dall’inizio con due stagioni. La conferma arriva dai protagonisti stessi. Durante la consueta conferenza stampa, infatti, Salvo Ficarra ha rivelato che:

Ficarra e Picone in Incastrati 2. Credits: Netflix.

“Il progetto di Incastrati nasce per due stagioni. Eravamo già consapevoli che la seconda stagione sarebbe stata la conclusiva. La serialità era qualcosa che volevamo sperimentare e Netflix ci ha dato questa opportunità”.

Ora Ficarra e Picone sono pronti per tornare alle loro origini, ovvero al mondo del cinema con film che li vedono protagonisti. Infatti questo Natale assisteremo ad un loro film inedito, ma nonostante questo non escludono di poter tornare a cimentarsi con le serie tv nel loro futuro. Aspettano solo che la storia giusta arrivi e loro saranno ben lieti di raccontarla. Se non hai ancora avuto modo di guardare la nuova stagione di Incastrati non proseguire nella lettura dell’articolo per evitare spoiler indesiderati. Incastrati 2 (qui puoi leggere la nostra recensione) si conclude con i protagonisti Salvo e Valentino che collaborano con la polizia per la cattura di Padre Santissimo, di Cosa Inutile e dei loro collaboratori. Dopo essere stati catturati da questi malviventi ed arrivando a mentire addirittura alle famiglie, riescono a collaborare con la polizia per scovare il loro nascondiglio segreto e procedere con la loro cattura. Nell’episodio finale di Incastrati vediamo la polizia che assale in gruppo di malviventi con un blitz e la conseguente cattura di Padre Santissimo. Fino alla fine la serie tv ci tiene con il fiato sospeso e ci regala colpi di scena, per questo motivo un po’ dispiace sapere che non troveremo più Salvo e Valentino nei panni dei tecnici televisivi.

E tu hai già avuto modo di vedere Incastrati? Ti sarebbe piaciuto assistere ad una terza stagione? Ti aspettiamo nei commenti!