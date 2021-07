Come sempre molto poco è dato sapere sui film di Indiana Jones, soprattutto riguardo al periodo storico in cui sono ambientati. Per quanto riguarda il quinto e attesissimo nuovo appuntamento della saga, però, durante le riprese del nuovo episodio alcune foto rubate dal set e ottenute dal Glasgow Times potrebbero aver svelato la misteriosa ambientazione temporale della storia.

Un’ultima fuga di notizie fornisce infatti un indizio molto intrigante sulla trama di Indiana Jones 5. Come rivelato dal Glasgow Times – correte a vedere le immagini! -, infatti, in queste ore le facciate degli edifici della città scozzese sono stati modificati dagli scenografi del film per assomigliare a quelle degli anni ’60, con ad esempio un cartellone pubblicitario dedicato alla famosa linea aerea Pan Am.

New Indy 5 set photos from Glasgow! #IndianaJones 🤠



– More political/anti war signage (via @paul_r_mcdonald)



-A vintage American car (via @stusutton



– A mobile frankfurter stand (via @andycrichton6) pic.twitter.com/aDRf74ud32 — Indiana Jones 5 News (@indy5news) July 10, 2021

Some obligatory shots of how the new Indiana Jones movie is turning Glasgow American. pic.twitter.com/K9wCSN0Yz5 — Visit Glasgow (@visit_glasgow) July 9, 2021

Soprattutto, un’immagine particolarmente significativa mostra uno striscione con la scritta “Bentornati a casa Armstrong, Aldrin, Collins”, suggerendo che la scena in questione raffigurerebbe la parata organizzata per il ritorno degli astronauti dell’Apollo 11 dopo la storica missione sulla Luna.

La data di riferimento sarebbe dunque quella del 13 agosto 1969, il che inquadrerebbe la storia di Indiana Jones 5 sul finire degli anni ’60.

Cosa dicono le prime foto dal set?

Per quanto riguarda la trama di Indiana Jones 5, infatti, al momento si sa praticamente poco o nulla, anche se le foto trapelate dal set, come già detto, hanno consentito ai fan e alla stampa specializzata di iniziare a mettere insieme i pezzi. Nelle scorse settimane abbiamo potuto ammirare castelli, carri armati e nazisti, tutte cose già viste nei film precedenti della saga realizzata da George Lucas e Steven Spielberg, mentre altre foto hanno suggerito un possibile utilizzo dell’ormai famosa CGI ‘ringiovanente’ utilizzata su Harrison Ford e anticipato il look del nuovo compagno di Indy, interpretato da Toby Jones.

Indizi dell’ultim’ora, dunque, sono arrivati direttamente dal set, da alcuni scatti resi noti su internet che ritraggono appunto il luogo delle riprese. Tra l’altro le immagini sembrerebbero confermare i precedenti spoiler sulla trama del film, che avevano pe rl’appunto anticipato una storia legata alla corsa allo spazio.

Quando esce Indiana Jones 5?

La data ufficiale, almeno quella americana, dell’uscita del film è il 29 luglio 2022. Annunciato nel marzo del 2016, il progetto era inizialmente previsto per l’estate del 2019, ma è stato posticipato una prima volta al luglio del 2020. A causa delle riscritture comunicate nel giugno del 2018, è slittato una seconda volta al 2021. L’emergenza Covid-19, inoltre, si è infine abbattuta come era prevedibile che accadesse anche su questo progetto, posticipandolo per l’ennesima volta al 2022. Le riprese del film sono partite nella primavera del 2021, quindi è legittimo finalmente immaginare che l’ultima data sarà rispettata!

Chi è il regista di Indiana Jones 5?

Sembra incredibile porsi questa domanda, e invece visto tutto ciò che è successo con il passare degli anni (eh sì, si è trattato proprio di anni!), è più che lecito farsela. Qual è la data finale dell’uscita del film, diversamente da ciò che già era stato annunciato? Alla fine del febbraio 2020, infatti, Steven Spielberg aveva dichiarato di aver lasciato la regia del progetto, rimanendo solo nello staff di produzione come consulente, ufficialmente per “lasciare il personaggio a una nuova generazione e osservare il loro punto di vista sulla storia”.

Nel maggio del 2020, quindi, è stato confermato dal producer Frank Marshall che il James Mangold di Logan, Innocenti bugie e LeMans ’66 lo sostituirà. Già piuttosto motivato per tale incarico, il regista ha anche dichiarato a marzo 2021 di sperare in un coinvolgimento del mitico Drew Struzan per la realizzazione del manifesto del film.

L’idea iniziale del film

Steven Spielberg, parliamo dell’inizio del 2018, era in preproduzione su questo film e sul remake di West Side Story, e aveva intenzione di girare prima la quinta avventura di Indiana Jones. Secondo le sue stesse parole, infatti, era certo di andare davanti alla macchina da presa nell’aprile del 2019. Le citate riscritture hanno messo a repentaglio la sua tabella di marcia e alla fine il suo stesso coinvolgimento.

Si sarebbe dovuto girare nel corso del 2020, tra la primavera inoltrata e l’estate, secondo quanto riportato da DiscussingFilm nel luglio 2019 e confermato da Harrison Ford in un’intervista del febbraio 2020. L’emergenza Coronavirus ha fatto saltare anche questa tabella di marcia, per l’ennesima volta: si è alfine andati sul set nel 2021, col nuovo progetto di James Mangold.

Il primo ciak è stato battuto intorno ai primi di giugno del 2021, l’ultimo sarà verosimilmente verso settembre-ottobre: alcuni esterni delle riprese sono in Inghilterra (castello di Bamburgh), ma il sito Ragusanews ha saputo che una delle location sarà anche la Sicilia, tra le rovine dei templi della Magna Grecia (Segesta di sicuro). La concorrenza greca sarebbe stata battuta. Gli interni invece saranno tradizionalmente realizzati presso gli storici Pinewood Studios di Londra.

Quale che sia la storia, continua ad esserci molta curiosità intorno a Indiana Jones 5. In molti sono curiosi di osservare la performance di Harrison Ford, 78 anni, che dovrebbe interpretare l’archeologo più famoso del cinema per l’ultima volta. Voi cosa vi aspettate dal film?