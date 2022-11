Nell’ultimo periodo stiamo assistendo a colpi di scena da parte delle maggiori piattaforme di streaming. Ognuna, da parte sua, cerca di portare novità nel proprio catalogo facendo scelte difficili (come nel caso di Netflix che ha dovuto dire addio a Fate: The Winx Saga nonostante il successo) e punta su alcuni titoli rispetto ad altri.

Una delle mode che va maggiormente nell’ultimo periodo è quella di riportare sul piccolo schermo titoli famosi degli anni passati o sotto forma di reboot con nuovi personaggi ed in chiave moderna o sotto forma di serie tv. E proprio questo ultimo è il caso di Indiana Jones. Una saga cinematografica che ha fatto la storia del cinema mondiale ed ora Disney + è pronto per riportarlo in auge e farlo conoscere anche alle nuove generazioni. Il protagonista, ovviamente, sarà sempre l’archeologo che gira per il mondo, ma ancora non ci è dato sapere se sarà una serie tv che si rifà alla saga o una serie prequel o un reboot. Proprio in questi giorni sono alla ricerca degli sceneggiatori che si occuperanno di questo progetto e poi si procederà.

Harrison Ford nei panni di Indiana Jones

Nel frattempo, c’è grande attesa per l’uscita di Indiana Jones 5, il nuovo ed ultimo capitolo del franchise che arriverà nelle sale cinematografiche nel giugno 2023. La domanda che tutti si pongono è quella se ci sarà o meno Harrison Ford anche in questo nuovo lavoro. La risposta, purtroppo, è certa e non si vedrà il famoso attore americano sul nuovo set poiché ormai è ottantenne ed ha affermato che Indiana Jones 5 sarà l’ultimo film che lo vedrà protagonista. Nonostante questo, la Disney vuole fare il possibile per tenere in vita Indiana Jones. Non sarebbe la prima volta che questo capolavoro si trasforma in una serie ad episodi: è già successo negli anni ’90 sulla rete americana Abc con The Young Indiana Jones Chronicles composta da due stagioni dove si parlava dell’età giovanile dell’archeologoco fino alla sua crescita con l’incontro con figure storiche dal calibro di Mata Hari o di Ernest Hemingway. Non ci resta altro che avere ancora un po’ di pazienza ed aspettare le conferme ufficiali da parte di LucasFilm che farà chiarezza in merito al progetto che Disney + ha in mente e ci darà ulteriori dettagli. Nel frattempo, inutile dirlo, i fan di Indiana Jones sono entusiasti di questa novità e non vedono l’ora di saperne di più e di poter rivedere il loro idolo con le sue avventure sul piccolo schermo.

E tu sei un fan della saga di Indiana Jones? Cosa ne pensi di questo progetto di Disney +? Ti aspettiamo nei commenti!