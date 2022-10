“Il signore degli anelli – gli anelli del potere” è indubbiamente uno dei titoli più discussi dell’ultimo periodo: se da un lato alcuni, andando avanti con la visione, si sono ricreduti delle basse aspettative iniziali, molti altri sono rimasti delusi o fermi sull’idea che ultimamente sta andando per la maggiore: la serie è bella sì dal punto di vista scenografico, ma un po’ carente da quello della trama, con episodi che si susseguono l’uno dopo l’altro senza mettere poi chissà quanta carne al fuoco.

I misteri però sono tanti, e molto probabilmente non saranno tutti quanti svelati nelle due puntate che mancano alla fine della prima stagione, e che saranno rilasciate questo e il prossimo venerdì sempre su Prime Video. Una cosa che del resto non deve stupire, in quanto le stagioni programmate della serie sono ben 5.

Proprio rimanendo in tale ambito, è da poco arrivata notizia che sono ufficialmente iniziate le riprese della seconda stagione de “Gli anelli del potere”, la quale, secondo le prime indiscrezioni, presenta alcuni cambiamenti rispetto la prima. Non sarà infatti più girata nella lussureggiante Nuova Zelanda (terra che aveva fatto da sfondo anche alla trilogia madre de “Il signore degli anelli“), bensì nel Regno Unito, e introdurrà un nuovissimo personaggio, l’elfo più saggio e leale di tutti, Cirdan, che negli scritti di Tolkien ha avuto un ruolo molto importante nella lotta contro Sauron.

Ora come ora però non si hanno maggiori notizie in merito, nè relativamente a quando la seconda stagione sarà disponibile alla visione, nè al numero di episodi da cui sarà formata e neanche a chi interpreterà il personaggio di Cirdan (sulla serie vige una profonda regola di segretezza, di cui abbiamo parlato tra le altre cose qui).

Ovviamente vi terremo aggiornati non appena avremo più informazioni, ma per adesso l’unica cosa che possiamo fare è attendere con impazienza le ultime due puntate della prima stagione.

–

A voi “Gli anelli del potere” sta piacendo? Cosa vi aspettate dalla seconda stagione? Ditecelo qui sotto nei commenti!