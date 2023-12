Fabiano Ballarin, da tutti noi conosciuto come Inoki, è un rapper del Lazio classe 1979. Inizialmente era conosciuto con lo pseudonimo di Enok, mentre poi ha deciso di evolvere il suo soprannome in Inoki come omaggio per Antonio Inoki, wrestler giapponese.

Nasce a Roma, ma cresce tra Imperia e Bologna in compagnia della mamma. Ed è proprio nel capoluogo emiliano che entra in contatto con la cultura hip hop. Voce di brani come Non mi avrete mai, Bologna by night, Il mio paese se ne frega, Pagine bianche fino a Sentimento reciproco ed Onesto per citarne alcuni. Ed oggi Inoki è pronto per tornare ad essere protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 15 dicembre, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Leggenda da Bar che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Ma questa volta Inoki non sarà da solo, bensì duetterà con Clementino. Una collaborazione che nasce dalla voglia di tornare indietro nel tempo e fare insieme del sano rap proprio come si faceva una volta.

Il rapper Inoki

Il significato di Leggenda da Bar

Leggenda da Bar, il nuovo singolo di Inoki e Clementino, nasce per celebrare lo status di leggende davanti ad un buon bicchiere, un mazzo di carta ed un sorriso ricordando, però, il passato guardando, al tempo stesso, verso il futuro. Un vero e proprio ritorno al passato, con la consapevolezza che la vita va avanti e non bisogna vivere di rimpianti.

Nel frattempo, Inoki si sta esibendo con il suo live tour Leggende da bar per celebrare i 50 anni dell’hip hop. Si tratta di un viaggio dove ripercorre le tappe fondamentali del genere musicale, ma riscopre anche le leggende del rap americano e di quello italiano. Non mancheranno i suoi classici mixati agli aneddoti della storia del rap e della sua carriera.

E tu sei un fan di Inoki? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo brano Leggenda da Bar? Ti aspettiamo nei commenti!