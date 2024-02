È vero, nel nuovo anno abbiamo detto che i colossi di streaming quali Netflix, Amazon Prime Video e Disney + sono al lavoro per poter competere tra di loro e poter primeggiare regalando ai loro abbonati un catalogo sempre più vario e con titoli in grado di competere ed attirare, al tempo stesso, nuovi utenti che decidono di sottoscrivere un abbonamento.

Non sono da meno, però, quelle piattaforme di streaming “minori” che, con il passare del tempo, si stanno facendo sempre più strada e stanno attirando nuove persone: sia per i costi dell’abbonamento sia per titoli innovativi e che piacciono ai telespettatori. Tra queste piattaforme troviamo anche Apple Tv + che ha deciso di offrire al suo pubblico una gamma di titoli importanti e nuovi, ma al tempo stesso di puntare su quei titoli che hanno avuto un ottimo riscontro sia da parte del pubblico sia da parte della critica. Uno di questi titoli è Invasion, la serie tv di fantascienza che è stata ideata dal produttore Simon Kinber insieme a David Weil.

Invasion ha fatto il suo debutto su Apple Tv + nell’ottobre 2021 ed ha all’attivo, per il momento, due stagioni per un totale di 20 episodi. La seconda stagione è arrivata sul piccolo schermo lo scorso agosto. Ci racconta il momento in cui la Terra riceve la visita di una specie aliena che rappresenta una minaccia per l’esistenza dell’umanità. Gli eventi si svolgono in tempo reale attraverso gli occhi di cinque persone comuni in tutto il mondo mentre esse lottano per dare un senso a tutto il caos che, nel frattempo, si genera intorno a loro. La serie tv conta su un cast di tutto rispetto con Shiori Kutzsuna nei panni di Mitsuki Yamato, di Golshifteh Farahani in quelli di Aneesha, mentre Billy Barratt è Caspar Morrow e Sam Neill è lo sceriffo John Bell.

I protagonisti di Invasion

Quando una serie tv piace, ovviamente, il pubblico spera che si possa andare avanti con gli episodi e si chiede se ci sarà o meno una nuova stagione. Ebbene è finalmente arrivata la conferma definitiva da Apple Tv +: Invasion avrà una terza stagione che entrerà in produzione entro la fine del mese di febbraio, quindi manca davvero poco. A darne la notizia lo stesso Simon Kinber che ha affermato:

“Sono molto orgoglioso di quello che siamo riusciti a fare con le prime due stagioni dello show grazie ai nostri partner di Apple Tv +, al nostro cast ed alla nostra troupe. Questa nuova stagione continuerà ad alzare la posta in gioco e la propulsione di Invasion mantenendo, però, i personaggi in primo piano e mettendoli insieme in modi che, si spera, possano sorprendere e soprattutto emozionare il nostro pubblico che è stato così incredibilmente solidale e stimolante fin dal primo giorno della serie tv”.

Non ci resta altro che avere ancora un po’ di pazienza e presto la terza stagione di Invasion arriverà sul piccolo schermo. L’intenzione, infatti, è quella di non far passare troppo tempo tra una stagione e l’altra per non far disperdere l’interesse del pubblico e cavalcare l’onda di successo fino a quando riesce ad attirare l’attenzione e la curiosità dei telespettatori. Se tutto andrà come si spera, Invasion 3 dovrebbe fare il suo debutto su Apple Tv + entro la fine di quest’anno.

E tu hai già avuto modo di vedere Invasion? Cosa ti aspetti dalla terza stagione in arrivo? Ti aspettiamo nei commenti!