Il film di Matteo Garrone, “Io Capitano” è nella cinquina elle nomination per il miglior film internazionale degli Oscar 2024 che si svolgeranno la notte del 10 marzo.

Gli altri quattro titoli presenti nella categoria sono “Perfect Days”, “The Zone of Interest”, “La società della neve” e “The Teacher’s Lounge”.

L’ultimo film italiano a entrare nella shortlist è stato “È stata la mano di Dio” ed è proprio Paolo Sorrentino il regista del nostro paese ad aver vinto l’Oscar più recentemente con “La grande bellezza” nel 2014.

Continua così il successo e il credito internazionale per “Io Capitano”, iniziato dall’80° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia dove ha vinto il Leone d’argento per la miglior regia e il Premio Marcello Mastroianni andato a Seydou Sarr.

“Io Capitano” Oscar 2024: le parole del regista

Matteo Garrone affida a poche parole la propria emozione per la nomination agli Oscar 2024:

“È una grande soddisfazione e siamo felici che l’avventura continui. Nella speranza che il film, che parla della storia di Seydou, venga visto da un numero sempre maggiore di spettatori in tutto il mondo”.

Così il regista romano, 55 anni, ha commentato a caldo la nomination all’Oscar di “Io Capitano”, ennesimo risultato che corona il cammino felice di questo film produttivamente impegnativo e, dal punto di vista emotivo, forse quello che lo ha coinvolto di più.

Garrone si trova attualmente a Mecavnik, in Serbia, per ricevere un premio al festival Kustendorf organizzato da Emir Kusturica. “Sono molto felice di essere qui perché questo è un festival unico e mi sento in famiglia, a casa”, dice Matteo, “se vinco l’Oscar verrò a festeggiare proprio a Mecavnik”.

La Serbia è solo l’ultima meta di un viaggio ininterrotto che ha già portato “Io Capitano” nel mondo intero: dopo Venezia, Garrone non si è fermato un momento. È stato anche in America dove la pellicola ha già trovato una distribuzione e dove il regista tornerà ai primi da febbraio per sostenere la campagna destinata alla conquista della statuetta e sostenuta da alcune grandi aziende italiane.

