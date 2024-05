Irene Grandi è una cantautrice di Firenze classe 1969. Senza ombra di dubbio si tratta di una delle voci femminili più apprezzate ed amate nel nostro paese e non solo.

Arriva al successo nel 1995 quando pubblica il singolo In vacanza da una vita ed arriva a vendere oltre 500mila copie in Italia del suo album seguito poi dal brano Bum Bum. Partecipa per ben sei volte al Festival di Sanremo ed arriva al secondo posto nel 2000 con il brano La tua ragazza sempre. Voce di brani come Se mi vuoi, Lasciala andare, La cometa di Halley, Bruci la città, Cose da grandi fino a Per fare l’amore ed Un vento senza nome per citarne alcuni. Ed oggi Irene Grandi è pronta per tornare ad essere protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 17 maggio, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Fiera di me che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming.

La cantante Irene Grandi

Il significato di Fiera di me

Fiera di me, il nuovo singolo di Irene Grandi, anticipa l’uscita dell’omonimo album che uscirà a breve. In Fiera di me, Irene Grandi riesce a dare spazio a nuove sonorità dal respiro internazionale e ci fa capire, ancora una volta, la sua voglia di sperimentare e non fermarsi mai. La canzone parla di un tema importante come l’accettazione di sé, ma anche della volontà di riuscire a trasformare i propri difetti in punti di forza. Ci racconta di quanto sia importante sostenersi, di vivere relazioni solide con l’interno e l’esterno, ma anche di dare valore e significato a tutti i piccoli momenti che formano la nostra vita. Dobbiamo essere in grado di riconoscere le nostre fragilità come una ricchezza e soprattutto dobbiamo riuscire a trovare la nostra energia femminili per portare un messaggio di speranza e di conforto.

Nel frattempo, Irene Grandi è pronta per tornare ad essere protagonista dei live con il suo Fiera di Me, un tour teatrale che andrà in scena il prossimo autunno. Inutile dirlo, i suoi fan non vedono l’ora per poter cantare insieme a lei i suoi più grandi successi, ma anche i suoi brani più recenti. Per il momento non sono ancora state rese note tutte le date, ma a breve ci saranno aggiornamenti.

E tu sei un fan di Irene Grandi? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo singolo Fiera di me? Ti aspettiamo nei commenti!