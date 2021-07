Un cast davvero d’eccezione, e in questo caso non è davvero tanto per dire, quello della nuova miniserie Irma Vep, che HBO si appresta a lanciare e che potrà contare su un gruppo di attori assolutamente d’eccezione.

Alicia Vikander (La luce sugli oceani, Tomb Raider, Dove la terra trema), Adria Arjona (The Belko Experiment, True Detective, Good Omens), Carrie Brownstein (Getting Stronger Everyday, Days Are Better Than Others, Transparent) e Jerrod Carmichael (Neighbors 2: Sorority Rising, Transformers: The Last Knight, On the Count of Three) saranno infatti gli attori protagonisti del nuovo drama, con l’attrice svedese vincitrice del premio Oscar alla miglior attrice non protagonista per il film The Danish Girl, in questa occasione nei doppi panni di protagonista e produttrice esecutiva della miniserie.

Irma Vep, basata sull’omonimo film del 1996 diretto dal regista Olivier Assayas (Rectangle, deux chansons de Jacno, Winston Tong en studio, Quartier des Enfants Rouges), era già stata ordinata da HBO nel dicembre 2020, il progetto era poi slittato e adesso è stato nuovamente preso in mano dei produttori e messo in lavorazione. La miniserie avrà al centro della trama la giovane Mira, protagonista controversa e problematica a cui darà il suo volto Alicia Vikander. Lo show sarà molto simile al film originale, ovviamente con qualche particolare attualizzato e reso più moderno.

La trama di Irma Vep

Nella miniserie targata HBO, Alicia Vikander interpreta Mira, ovvero una star del cinema americana disillusa dalla sua carriera e dalla recente conclusione di una relazione sentimentale, che arriva in Francia per interpretare Irma Vep in un remake di un fun film muto francese, Les Vampires. Mira fatica a distinguere la differenza tra se stessa e il personaggio che interpreta. Sullo sfondo di un thriller poliziesco, la donna lotta mentre i confini tra la sua vita e quella del personaggio che interpreta diventano sempre più labili, e lei sembra perdersi ogni giorno un po’ di più.

I ruoli dei nuovi attori appena scritturati

Secondo quanto riportato da Variety, Adria Arjona avrà il ruolo di Laurie, l’ex assistente e fidanzata di Mira con cui le cose non sono finite bene; l’attrice Carrie Brownstein, invece, interpreterà Zelda, l’agente di Mira che non è affatto interessata al progetto di Les Vampires, perché ha offerte molto più redditizie per lei.

L’attore Jerrod Carmichael sarà invece Eamonn, l’ex fidanzato di Mira che è a Parigi per un film; Fala Chen (I Love Hong Kong, Revenge of the Green Dragons, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) sarà Cynthia Keng, una stella nascente di Hong Kong, assunta da René Vidal per interpretare la provocante complice di Irma Vep. Devon Ross, giovanissima modella statunitense al suo primo ruolo televisivo, vestirà i panni di Regina, l’assistente di Mira, una cinefila che presto dirigerà il suo primo lungometraggio.

Il commento di Francesca Orsi, vicepresidente della programmazione di HBO, sulla miniserie

Francesca Orsi, vicepresidente esecutivo della programmazione HBO, ha espresso in una nota grande soddisfazione per la messa a punto di questo progetto, le sue parole a tale proposito sono assolutamente entusiastiche:

“Quando si è presentata l’opportunità di collaborare con Alicia e Olivier, abbiamo colto al volo l’occasione. Olivier è un maestro nel tessere narrazioni uniche intrise di leggerezza e dramma e Alicia è uno degli attori più versatili e celebrati del nostro tempo. Hanno una visione innegabile e distinta per la rivisitazione del classico film cult di Olivier, e non vediamo l’ora di raccontarlo con loro”.

Irma Vep è una co-produzione HBO e A24, il progetto coinvolge lo stesso Olivier Assayas come sceneggiatore, regista e produttore esecutivo. Altri produttori esecutivi sono Sylvie Barthet, Ashley Levinson, Kevin Turen, Stuart Manashil, Ravi Nandan, Hallie Sekoff e il creatore di Euphoria Sam Levinson.

Irma Veep, la trama del film del 1996 con protagonista Maggie Cheung

Maggie Cheung, star del cinema d’arti marziali di Hong Kong, arriva a Parigi per girare il remake di un celebre serial del cinema muto francese, ovvero I vampiri (1915-1916) di Louis Feuillade, dopo essere stata scelta per imperscrutabili motivi dal regista René Vidal per il ruolo della sua protagonista, la ladra Irma Vep.

Spaesata dall’atmosfera caotica del set e non sapendo parlare francese, Maggie viene accompagnata in giro per Parigi dalla costumista Zoé, che le fornisce il costume che dovrà indossare, una sorta di catsuit aderente in lattice reperita in un sexy shop. Vidal si è prefissato per il film un’accuratezza filologica all’originale, a partire dal bianco e nero e dall’assenza di sonoro, ma, chiacchierando con Zoé, Maggie scopre che la sua carriera è in declino da tempo e che sono in molti a trovare la scelta di rifare I vampiri solo l’ultima di una serie di passi falsi e incomprensibili.

Le riprese partono goffamente e in ritardo: dopo che la proiezione del primo giorno di girato rivela prevedibilmente tutti i limiti del progetto, Vidal se ne va, demoralizzato, mentre Maggie viene accompagnata da Zoé a una cena con altri membri della troupe, dove scopre che la costumista è attratta da lei. A tarda notte, mentre cerca di rientrare in hotel, riceve una chiamata di Vidal, sotto tranquillanti dopo che un’accesa lite con la moglie ha attirato la polizia. Lo va a trovare e, dopo una discussione in un inglese stentato sul cinema e sul suo personaggio, finisce per prenderlo in simpatia. Tornata in hotel con sotto i vestiti di Irma Vep dalla fine della giornata di riprese, Maggie comincia a interpretarne letteralmente il ruolo, mentre scivola tra le camere e i tetti dell’edificio e ruba oggetti preziosi.

Che ne pensate degli ultimi arrivi nel cast di Irma Vep che comprendono anche attori del calibro di Adria Arjona, Carrie Brownstein e Jerrod Carmichael?