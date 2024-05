Con la seconda stagione di The Last of Us attualmente in produzione è stato annunciato che Jeffrey Wright è stato scelto per il ruolo di Isaac, segnando la seconda volta che un attore della serie di videogiochi di successo riprende il proprio ruolo nella serie televisiva della HBO.

Wright è diventato un nome familiare grazie a progetti come Westworld e Casino Royale, ma recentemente ha ricevuto maggiore attenzione per il suo ruolo di Jim Gordon in The Batman e per aver recitato nel film candidato all’Oscar American Fiction lo scorso anno.

La prima stagione di The Last of Us segue il viaggio di Joel (Pedro Pascal) ed Ellie (Bella Ramsey) attraverso l’America infestata dagli zombi. Nel gioco The Last of Us: Parte II, i giocatori vestono anche i panni di Abby, una giovane donna che ha degli affari in sospeso con Joel in seguito agli eventi del primo gioco. Abby fa anche rapporto direttamente all’Isaac di Wright e, sebbene il personaggio non abbia molto tempo sullo schermo nel complesso, la sua presenza incombe notevolmente nella seconda metà della Parte II.

Il casting di Wright pone anche una domanda importante su come sarà strutturata la seconda stagione. Mentre i co-creatori di The Last of Us Neil Druckmann e Craig Mazin confermano che la seconda parte sarà divisa in più stagioni.

Chi è Isaac in “The Last of Us”?

Isaac è il comandante del Washington Liberation Front, una delle due fazioni principali di The Last of Us: Part II . Il WLF (spesso soprannominato “Lupi”) è un gruppo militare organizzato che controlla Seattle, dove si svolge la maggior parte della seconda stagione. Isaac è stato uno dei membri fondatori del WLF, che iniziò come gruppo ribelle per protestare contro la FEDRA (la Federal Disaster Response Agency).

Similmente al gruppo di resistenza di Kathleen (Melanie Lynskey), che rovesciò la FEDRA nella prima stagione, il WLF si stancò del controllo autoritario e dell’abuso di potere della FEDRA.

Dopo una sanguinosa ribellione, la WLF scacciò la FEDRA da Seattle, con Isaac uno dei pochi leader sopravvissuti. I Lupi si sono quindi assunti le responsabilità della FEDRA, assicurando le linee di rifornimento in tutta la città e proteggendo la comunità. Mentre la minaccia di infezione aumentava, Isaac decise di reinsediare i suoi seguaci al SoundView Sstadium, l’equivalente mondiale del CenturyLink Stadium di Seattle.

Sotto la guida di Isaac, la WLF divenne un’organizzazione paramilitare e formò una società civilizzata, sviluppando risorse energetiche sostenibili e garantendo sicurezza dagli infetti e un’economia funzionante. In superficie, il WLF sembrava ripristinare una parvenza di umanità nell’America post-apocalittica. Tuttavia, col passare del tempo, la natura brutale di Isaac cominciò a manifestarsi.

E tu cosa ne pensi di Isaac in “The Last of Us”? Lascia un commento!