C’è aria di festa e il Natale è praticamente alle porte, e mentre tutti tirano fuori qualche brano natalizio, anche Ariana Grande, Jimmy Fallon e Megan Thee Stallion decidono di dire la propria con It Was A Masked Christmas!

Una canzone a dir poco originale, un sound electropop molto ritmato che rimanda a suoni anni ’80 e anche primi 2000, niente a che vedere con le canzoni natalizie classiche, pieni di campanelle e vibrati.

Una bella canzone, che piace sin dal primo ascolto e che, grazie al suo testo ci fa fare un tuffo nell’attualità e nei temi più cocenti di questo periodo pandemico.

Il significato del testo di It Was A Masked Christmas

Il titolo della canzone ci dice già tutto: abbiamo vissuto un Natale in mascherina. La canzone di Ariana Grande, Jimmy Fallon e Megan Thee Stallion infatti parla dello scorso Natale, passato praticamente da soli, con i parenti su Zoom, e la speranza ora di potersi abbracciare, di poter stare finalmente insieme.

Cosa permetterà di tornare alla normalità e quindi ad un Natale in compagnia? Su questo Ariana, Jimmy e Megan sono chiarissimi sin dall’inizio: il booster, ossia la dose vaccinale.

It Was A Masked Christmas diventa così un vero e proprio spot in favore del vaccino, che purtroppo ancora viene visto con diffidenza da tante persone ma che invece si prospetta come l’unico mezzo per tornare presto alla normalità, quella che ormai non viviamo più dall’arrivo del Covid-19.

E tu cosa ne pensi di It Was A Masked Christmas? Lascia un commento per dire la tua al riguardo, ma prima leggi la traduzione della canzone che trovi qui sotto.

Traduzione di It Was A Masked Christmas

Come va, gente?

Siamo Megan Thee Stallion, Ariana Grande e Jimmy Fallon,

sapete bene che questo

è il momento di ricevere il booster.

È stato un Natale in mascherina, siamo rimasti chiusi in casa,

abbiamo coperto naso e bocca.

Ma è Natale.

Saremo in fila per il booster (per il booster).

È stato un Natale in mascherina,

Ci siamo incontrati su Zoom,

il mio WiFi prende soltanto nella lavanderia,

ma è Natale.

Saremo in fila per il booster.

Stanotte ho bisogno di abbracciare qualcuno

perché voglio sciare.

Ho bisogno di qualcuno che mi stringa

e non mi lasci andare.

Quindi, dimmi che verrai qui.

Sai, è Natale.

L’anno scorso ero qui da sola,

non dirmi che quest’anno sarà lo stesso.

Lo stesso.

È stato un Natale in mascherina, siamo rimasti chiusi in casa,

abbiamo coperto naso e bocca.

Ma è Natale.

Saremo in fila per il booster (per il booster).

È stato un Natale in mascherina,

Ci siamo incontrati su Zoom,

il mio WiFi prende soltanto nel locale lavanderia,

ma è Natale.

Saremo in fila per il booster.

Questo Natale sarà diverso,

non più lockdown sul divano.

Quest’anno appendi il vischio.

Voglio baciare tutti quelli che conosco.

Quest’anno sarà diverso, puoi confermarlo,

Decora le stanze, suona le campane.

Disinfetta tutto.

Tacchino, zabaione, bastoncino di zucchero.

Ci sono buone possibilità che nevichi.

Qualcuno pulisca il naso a Rudolph.

Prometto che andrà tutto bene,

perché ora siamo in fila per il booster.

È stato un Natale in mascherina, siamo rimasti in casa,

abbiamo coperto naso e bocca.

Ma è Natale.

Saremo in fila per il booster (per il booster).

È stato un Natale in maschera,

Ci siamo incontrati su Zoom,

il mio WiFi prende soltanto in lavanderia,

ma è Natale.

Saremo in fila per il booster.