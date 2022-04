Sfera Ebbasta ha pubblicato oggi, Italian Anthem, il suo nuovo brano in collaborazione con Rvssian.

La canzone fa parte dell’EP “Italiano”, che verrà pubblicato il 6 Maggio, sempre insieme a Rvssian.

Il progetto discografico sarà composto da cinque tracce in cui sono presenti collaborazioni con Fivio Foreign, Myke Towers e BIA.

L’ep rappresenta l’ultimo capitolo della collaborazione internazionale fra Sfera e Rvssian, iniziata nel 2018 con le canzoni “Pablo” e “Happy Birthday”, diventate entrambe disco di platino.

“Italiano” è il coronamento di un percorso che ha portato Sfera Ebbasta dall’essere uno dei più grandi talenti della sua generazione a diventare uno dei rappresentanti più innovativi della musica italiana, capace di collaborare con i nomi più rilevanti della nuova scena mondiale.

A Maggio Sfera Ebbasta partirà per dei concerti in giro per l’Europa. La prima data è al Bataclan di Parigi, poi toccherà a Bruxelles, Barcellona, Londra, Madrid, Zurigo, Stoccarda e Francoforte.

Il significato di Italian Anthem di Sfera Ebbasta

Nel brano, Sfera Ebbasta gioca con i luoghi comuni spesso associati agli italiani con l’intento di riappropriarsene. In questo modo rivendica con orgoglio la propria appartenenza all’Italia e il forte attaccamento alle proprie origini.

Anche per questo motivo, il brano si apre con un pezzo della celebre canzone “L’Italiano” di Toto Cutugno (“Lasciatemi cantare, Perché ne sono fiero, Sono un italiano”) che omaggia l’artista ma anche tutti gli italiani.

Non manca, all’interno del brano, il forte legame con la famiglia e con i genitori, elemento costante che lo ha portato da una vita iniziata da povero a diventare ricco e famoso.

Anche il video ufficiale di Italian Anthem, girato a Capri e Anacapri è un elogio all’italianità, con i colori e le atmosfere tipiche di un’estate italiana, tra mare e belle auto.

Testo di Italian Anthem di Sfera Ebbasta

Lasciatemi cantare

Perché ne sono fiero

Sono un italiano

Hey Rvssian

Un italiano vero

Italiano (Sì, sì)

Oro giallo, sì, è italiano (Sì, sì)

Ho il mondo qui nella mia mano

Gesticolo quando parlo come un vero italiano (Vero italiano)

Tu non capisci (No-no)

Poveri da bambini

Mo su una Lamborghini (Skrrt, skrrt, skrrt)

Come i bambini ricchi

Morirei per la mia famiglia da vero italiano (Italiano)

[Strofa: Sfera Ebbasta]

Colpi in cielo ritornano a terra (Brr)

Siamo soli sotto la tempesta (Brr)

Problemi nella tasca sinistra

E soluzioni dentro la destra

Mhm, italiano, italiano

Se non mi parli di soldi, no hablo, no, no

Ultimo piano, ho il mondo nella mia mano, oh, oh

So che lo dici ma poi non lo fai, oh, oh

I miei sognano vacanze alle Hawaii, oh, oh

Mentre sto fumando pure a Dubai

Tu che rincorri e non arrivi mai

No, non arrivi mai

[Bridge: Sfera Ebbasta & Toto Cutugno]

Corro tra gli spari

A trecento orari

Le portiere toccano il cielo

Mеglio se non toccano me, no (Italiano vero)

[Ritornello: Sfera Ebbasta & Toto Cutugno]

Italiano (Sì, sì)

Oro giallo, sì, è italiano (Sì, sì)

Ho il mondo qui nеlla mia mano

Gesticolo quando parlo come un vero italiano (Vero italiano)

Tu non capisci (No-no)

Poveri da bambini

Mo su una Lamborghini (Skrrt, skrrt, skrrt)

Come i bambini ricchi

Morirei per la mia famiglia da vero italiano (Italiano)

Italiano vero

[Outro: Sfera Ebbasta]

Perché ne sono fiero

Money Gang

Cosa ne pensi di “Italian Anthem” di Sfera Ebbasta? Dì la tua nei commenti!