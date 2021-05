Metti insieme J-Ax, Jake La Furia e la produzione di Takagi & Ketra e il risultato è Salsa, una canzone che promette di essere il tormentone di questa estate 2021, con un ritratto ironico e allegro della nostra realtà.

Il ritmo reggaeton e il testo scritto da J-Ax compongono il mix esplosivo e, come l’ha definito lo stesso rapper milanese, zarro, che tutti stavamo aspettando. Dopo un anno segnato dalle chiusure e dal lockdown c’è tanta voglia di ripartire, ed è subito Salsa!

Il significato del testo di Salsa di J-Ax feat Jake La Furia

Il talento di J-Ax nello scrivere testi è ancora una volta confermato con Salsa. Con il suo rap old school lo Zio d’Italia segna un altro gol, regalandoci un testo ironico e divertente, che mette subito allegria e ci fa sorridere della nostra realtà e dei tempi incerti che stiamo vivendo.

In Salsa sin da subito è chiara la voglia di ripartire, di uscire, di andare a ballare e fare tardi la sera, la voglia di esplodere nella gioia di vivere, prendendosi forse un po’ in giro, ma facendo dei propri difetti dei pregi.

Al primo decreto era: “Basta”

All’ultimo invece era: “Bastard”

Gli over sessantacinque di Astra Zeneca

Suonano il bong in spiaggia come in Senegal

Ci salveremo pure questa volta

Con la lingua lunga e la memoria corta dal testo di Salsa

La collaborazione tra J-Ax e Jake La Furia, amici storici, è sicuramente vincente, anche se la vera forza del pezzo è proprio nel testo. La musica non spicca in originalità, ma sa di estate, di giorni pieni di sole e notti piene di musica e divertimento.

Un ottimo inizio per l’estate 2021, che con Salsa diventa un po’ più nostra.

E tu che ne pensi di Salsa di J-Ax e Jake La Furia? Lascia un commento per dire la tua. Qui sotto intanto trovi il testo per intero della canzone.

Il testo di Salsa

Lei sta con te (eh)

Ma sembra un gatto che si mangia il topo alla fiera dell’Est (eh)

Fingo che non la conosco, ma invece è la fiera dell’ex

È stata con me, e pure con Nek e con altri tre

La tua tipa ha fatto più stagioni del Grande Fratello (grande fratè, ye)

Questi sono ragazzini, la signora se li mangia come dei panini

Se li scambia con le amiche questi figurini

Ce l’ho, manca, ce l’ho, manca, come le Panini

La regola la strappa, i tuoi jeans Amiri

Io ci metto su una pezza di Lundini

Io sono la baguette e tu sashimi

Ti rovino con un rutto la diretta streaming

Aspettiamo solo che ci siamo tutti

Siamo zingari per strada, in giro all night long

Questa sera entrano solo quelli brutti

Che al mare non serve il bon ton

E dimmi che, dimmi che

In questa notte nera, a cena in cannottiera

Tutto si avvera e ora che suona la mia banda

Para bailar la bamba, salta, salsa

Sulla maglietta c’è scritto:

No, zio, hai sbagliato anno, riparti

Giù il gettone e si va (ye), come sul tagadà (ye)

Siamo fatti uno per l’altra

Tu fai una salsa, io la pasta

Al primo decreto era: “Basta”

All’ultimo invece era: “Bastard”

Gli over sessantacinque di Astra Zeneca

Suonano il bong in spiaggia come in Senegal

Ci salveremo pure questa volta

Con la lingua lunga e la memoria corta

E gridi tutta la notte, tutta la notte

Bevi un chupito di troppo

E poi ti fai tutta la notte, tutta la mattina e pure un po’ della notte dopo

Aspettiamo solo che ci siamo tutti

Siamo zingari per strada, in giro all night long

Questa sera entrano solo quelli brutti

Che al mare non serve il bon ton

E dimmi che, dimmi che

In questa notte nera, a cena in cannottiera

Tutto si avvera e ora che suona la mia banda

Para bailar la bamba

E sudo via il veleno perché qui anche l’aria è un peso

Alzo le mani e spingo il cielo su (salta, salta)

Ero in gabbia adesso evaso, faccio l’alba coi mi hermanos

Se non metti un altro noi non ce andiamo

Al polso venti K di Audemars

C’è pure l’occhialata di Dior

Ma se è la versione Wish di Elon Musk

Con effetto tipo: Shock, because

Lei poi non guarda le tue Luois Vuitton

Ma noi a petto nudo in console

Aspettiamo solo che ci siamo tutti

Siamo zingari per strada, in giro all night long

Questa sera entrano solo quelli brutti

Che al mare non serve il bon ton

E dimmi che, dimmi che

In questa notte nera, a cena in cannottiera

Tutto sia avvera e ora che suona la mia banda

Para bailar la bamba, salsa