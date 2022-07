Alessandro Aleotti, meglio conosciuto come J Ax, è un rapper di Milano classe 1972. Noto principalmente per aver fondato il duo hip hop degli Articolo 31 ha poi deciso di intraprendere la carriera da solista che lo ha visto voce di brani come Vorrei ma non posto, Ostia Lido, Maria Salvador, Senza Pagare, Italiana, Tutto tua madre, Assenzio fino a Sconosciuti da una vita per citarne alcuni.

Ed oggi torna protagonista del mondo musicale. Infatti da oggi, venerdì 1 luglio, è disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming il suo nuovo brano dal titolo Tori seduti e J Ax non è da solo: al suo fianco torna Shade, rapper di Torino classe 1987 con cui ha già duettato nel 2018 sulle note di Tutti a casa. J Ax è pronto a conquistare l’estate italiana come ha fatto negli anni passati. A proposito di questa collaborazione, Shade rivela che:

“Esattamente un anno fa ricevo un messaggio da Ax che mi fa i complimenti per la mia hit estiva e mi dice che gli farebbe piacere farne una insieme. Dopo la mia firma con Sony, che è anche la sua etichetta, ci è venuto spontaneo trovarci e scriverla. È stato un onore immenso poter condividere lo studio con un rapper del genere ma soprattutto con la grande persona che c’è dietro l’artista. Fu il mio primo concerto a 13 anni, pensare di condividere il palco adesso è fantastico. Un sogno che si realizza”.

I cantanti Jax e Shade

Il significato di Tori seduti

Tori seduti, il nuovo singolo di J Ax e Shade, è caratterizzato da un sound spagnoleggiane, tipico della leggerezza estiva. Parla degli amori estivi che vengono vissuti come se fossero un rodeo dove c’è poco spazio e tempo per il corteggiamento: mentre le ragazze sono sfuggenti così i ragazzi sono in competizione per riuscire a conquistarle, proprio come dei cowboys. A proposito del brano, Shade afferma che:

“Il brano ha sfumature country chic e ironizza su quelli che sono i luoghi comuni che caratterizzano il mondo negli ultimi tempi, con la consueta ironia che appartiene sia a me sia ad Ax e un messaggio più profondo da trasmettere, come facciamo sempre anche all’interno di canzoni che risuonano nelle playlist estive e in tutti i club”.

J Ax ha da poco fatto pace con Fedez e sicuramente i due ci regaleranno presto nuovi brani. Per quanto riguarda Shade, invece, questa sera sarà protagonista della Notte Rosa a Rimini per poi girare la nostra Italia fino a metà settembre con il suo tour estivo.

E tu sei un fan di J Ax e Shade? Hai già avuto modo di ascoltare il loro nuovo brano Tori seduti? Ti aspettiamo nei commenti!