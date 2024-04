Quando si nomina J.K. Rowling la prima cosa a cui si pensa, subito, è ovviamente Harry Potter. Il suo più grande capolavoro che ancora oggi, a distanza di anni dalla sua uscita, è in grado di appassionare tanto che è in arrivo una serie tv su tutto questo.

Ma non è certo l’unico progetto che vede impegnata J.K. Rowling sul piccolo e sul grande schermo. Certo, l’autrice inglese deve tutto al mago con gli occhiali, ma nel frattempo è stata la protagonista di una vita professionale piena di successi e che l’ha portata ad essere una delle autrici più amate nel mondo intero. Adesso, infatti, è in arrivo un adattamento di un altro suo libro. Si tratta di The Christmas Pig – Il Maialino di Natale, un’altra sua celebre opera letteraria uscita nel 2021, un best seller tra i libri per bambini. Per il momento siamo solo all’inizio del progetto e si è ancora in trattativa, ma a dare la notizia di questo è stato lo studio di produzione Bronte, di proprietà proprio della stessa autrice.

La scrittrice J.K. Rowling

Per chi non lo sapesse, per scrivere The Christmas Pig, J.K. Rowling si è ispirata ad una coppia di maialini, giocattoli di suo figlio. Da qui è partito tutto. Il protagonista del romanzo è Jack, un ragazzino che perde DP, ovvero Dur Pig, il suo giocattolo di infanzia preferito, dopo che la sorellastra lo ha buttato fuori dall’auto durante un viaggio. Per rimediare gli viene regalato CP, ovvero Christmas Pig, ma il bambino lo ignora perché sente la mancanza del suo fedele amico. A questo punto, il nuovo maialino organizza un piano per ritrovare il giocattore ed insieme a Jack si rimpicciolisce e partono per la terra dei perduti dove tra avventure ed ostacoli cercano l’amico di sempre. Non mancheranno gli incontri, anche straordinari, come quello con Babbo Natale.

Quello che sta vivendo J.K. Rowling è davvero un periodo d’oro. È vero che Harry Potter è stato il suo successo, ma ha debuttato sul piccolo schermo anche con la saga spin off di Animali Fantastici e poi con la serie tv basata su Cormoran Strike, ciclo di sette romanzi che era stato pubblicato dall’autrice con lo pseudonimo di Robert Galbraith. The Christmas Pig sta già attirando la curiosità del pubblico curioso di conoscere al meglio questa storia. È quasi certo che il film sarà distribuito da HBO o da Warner Bros, come i suoi precedenti. Inoltre, stando a quanto rivela Variety, il romanzo è stato sponsorizzato anche da Swift Films che, quindi, potrebbe prendere parte alla produzione. Non ci resta altro che avere ancora un po’ di pazienza per scoprire ulteriori dettagli su questo progetto.



E tu hai mai letto The Christmas Pig? Ti piace il fatto che ci sarà un suo adattamento cinematografico? Ti aspettiamo nei commenti!