L’hanno definito “il feat che non ti aspetti“: stiamo parlando di quello del brano pubblicato oggi e intitolato “L’odio“, che ha visto la collaborazione di due artisti che sono sempre apparsi distanti l’uno dall’altro, ovvero Jamil e Fedez.

In questo articolo ne spiegheremo il significato e potrai leggerne il testo.

Il brano è contenuto all’interno del nuovo album di Jamil, “FLOW“, e non è l’unico featuring presente, in quanto vi sono anche quelli con Nayt, Emis Killa, Mr. Rain e Jake La Furia.

Significato di “L’odio”

Questo brano è rivolto in particolare agli haters, a coloro che non fanno che gettare fango sugli altri (famosi o no) affermando però poi di parlare in generale, perchè timorosi di prendersi le proprie responsabilità.

[Intro]

Okay metti in rec, i più odiati della scena rap

Faccio parlare tutto quanto il web

Ci piscio sopra come dentro al SerT (Oh no)

M’immagino la tua face

Mentre ti ascolti la track, mentre mi scrivi: “Sei fake” (Ye)

[Strofa 1: Jamil]

Baida Gang ‘till I die

Con più sicurezza di quel 6ix9ine

Anche se parli solamente online (Wait)

Il mio socio sta in bulk

È la versione nera di Hulk

È più mostro di Babadook

Ho ancora fame come in Black Book

Ho ancora l’odio come “La Haine”

Anche a distanza come il bluetooth

Vi faccio fuori con una take

Io non ho bisogno di collane per dire al mondo ce l’ho fatta

Stasera ci facciamo cinque foglie quando mio fratello te la strappa

Vuoi fare il vero ma sei un avatar

Con le collane come Anuel

Da bambino insieme ad Anuar

Dalla strada come i PNL

Festa grossa come l’Hanukkah

Sembra Natale senza Jingle Bells

Con più Nike che da AW Lab

La mia stanza sembra un atelier

[Bridge: Jamil]

Facile dissare senza nominare

Così quando fanno le interviste dicono:

“No, no stavo parlando in generale” (Eheheh sì, fake)

Io non parlo in generale

Non ho il nemico immaginario

Non ti serve immaginare (No)

[Strofa 2: Jamil]

Se devo dire lo dico

Non ho paura di niente

Tu fingi di essere amico

Fai quello che è conveniente (Mi raccomando eh, eheh)

Scateno i commenti in rete

Baida e Fedez, the most hated

Salutami tutti gli haters

[Ritornello: Jamil]

La scena che mi ha dato l’odio, l’odio

E sopravvivo in mezzo all’odio, l’odio

C’hanno provato in mille modi, modi

Non cambia niente se mi odi, odi

La scena che mi ha dato l’odio, l’odio

E sopravvivo in mezzo all’odio, l’odio

C’hanno provato in mille modi, modi

Non cambia niente se mi odi, odi (Se)

[Strofa 2: Fedez]

Sono il più odiato ma dentro al mio piatto qui tutti un po’ c’hanno mangiato

Il mio avvocato è il tuo avvocato che viene *** da un mio altro avvocato

Fai una diretta, firmi una tetta ma è di tua zia

Mi scopo la folla, anche se è fredda, necrofilia

Il tuo conto in banca è scritto in piccolo, non si vede niente

Il mio continua a crescere, ha appena preso anche la patente

Se mi deridono non li considero

Vieni dalla strada e non sai come dirmelo

Tatuati in faccia il tuo numero civico

Chi è che è lo schiavo e chi è l’uomo libero

Mangio un povero Cristo, tipo corpo di Cristo

Fortuna che sei una merda infatti non è cannibalismo

Esco di casa in pigiama e mi compro un ministro

Ecco un semplice esempio del fottuto potere d’acquisto

[Ritornello: Jamil]

La scena che mi ha dato l’odio, l’odio

E sopravvivo in mezzo all’odio, l’odio

C’hanno provato in mille modi, modi

Non cambia niente se mi odi, odi

La scena che mi ha dato l’odio, l’odio

E sopravvivo in mezzo all’odio, l’odio

C’hanno provato in mille modi, modi

Non cambia niente se mi odi, odi.

–

