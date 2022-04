Secondo Variety Jason Momoa sarà il protagonista, lo sceneggiatore e il produttore esecutivo della serie drammatica intitolata “Chief of War”, che verrà trasmessa sulla piattaforma streaming Apple TV.

Momoa scriverà la sceneggiatura della serie insieme a Thomas Pa’a Sibbett e sarà il produttore esecutivo insieme a Francis Lawrence, Peter Chernin, Jenno Topping, Erik Holmberg e Doug Jung. Inoltre, Doug Jung sarà anche lo showrunner degli otto episodi.

Non si hanno ancora notizie su chi affiancherà Jason Momoa. Per ora sappiamo solo che l’attore e regista, Justin Chon è in trattative per dirigere i primi due episodi.

La serie sarà prodotta dall’Endeavour Content e Chernin Entertainment.

“Chief of War” è la seconda serie di AppleTv+ ad essere guidata da Momoa. Attualmente l’artista è il protagonista di “See”, la serie incentrata su un futuro post-apocalittico in cui quasi tutti gli uomini hanno perso il senso della vista.

La seconda stagione della serie ha debuttato nel 2021 ed è già stata rinnovata per una terza stagione.

La trama di “Chief of War”

“Chief of War” parla dell’unificazione e della colonizzazione delle Hawaii dal punto di vista degli indigeni.

Non è chiaro se le vicende interesseranno la prima colonizzazione, quella avvenuta attorno all’anno Mille da parte di popolazioni polinesiane, oppure se si farà riferimento all’arrivo degli europei intorno al 1778 con protagonista James Cook.

È probabile che “Chief of War” si concentri sulla colonizzazione che ha per protagonista Cook, poiché in quegli anni le Hawaii furono al centro di guerre tribali che si conclusero nel 1795 con l’assoggettamento di tutte le isole abitate al dominio di re Kamehameha I.

Un secolo più tardi la monarchia divenne una repubblica e poco dopo le Hawaii furono annesse al territorio degli Stati Uniti.

