In questi giorni non si parla altro che di Madame. La giovane cantante veneta, classe 2002, è al centro dell’attenzione dopo un tweet polemico pubblicato sul suo profilo Twitter in seguito alla richiesta di una persona di poter scattare una foto ricordo in sua compagnia e “colpevole” di aver interrotto la cena della cantante con i suoi genitori. Madame, subito dopo, si è sfogata scrivendo che:

“Se non hai ascoltato il disco, se non hai preso il cd o il biglietto o se non sai di che parlo, se non hai fatto nula per me, non farmi alzare per una foto. Perché io sono Madame 24 h solo per chi mi usa per la mia musica, per il resto sono una scorbutica veneta 19 yo”.

Parole che, ovviamente, non sono piaciute ai suoi fan poiché Madame è un personaggio pubblico e deve essere ben consapevole che può capitare che qualcuno le chieda una foto ricordo anche se si trova a cena. Tuttavia, la ragazza ci ha tenuto a precisare che non ha visto di buon occhio il fatto che una persona, non suo fan, ha interrotto la sua cena per chiederle un selfie solo perché aveva partecipato al Festival di Sanremo. Da quel momento è iniziata una vera e propria diatriba con personaggi pubblici schierati a favore di Madame ed altri, invece, contro. Francesca Calearo, così all’anagrafe, è consapevole di aver agito d’impulso e si è scusata per aver scritto quelle parole. Tuttavia, oggi a schierarsi dalla sua parte arriva anche JAx. Il rapper di Milano classe 1972 ha pubblicato un video sui suoi profili social dove rivela che:

“Ha creato un’enorme clamore perché Madame è un donna, e come tutti sappiamo le donne non possono esprimere un pensiero critico e prendere posizione sulla loro vita. Se lo fa un uomo invece è un uomo tutto d’un pezzo, un duro, qualcuno che non si piega. A 19 anni mi comportavo esattamente come Madame. Chiedevo alla gente che mi chiedeva la foto: ‘Qual è la terza traccia del mio disco?’, per sgamare chi non ascoltava la mia musica. Poi però la foto o la firma la facevo lo stesso, magari con il dito medio e da anni la faccio con tutti perché se sei in tv la gente non ti vede più solo per quello che canti, ma per quello che rappresenti. Madame non ha neanche 20 anni, nessuno le ha dato ancora il tempo di impararla questa croce”.

JAx ha dimostrato di capire bene il comportamento di Madame dovuto al fatto che è ancora una ragazza molto giovane e non preparata al mondo dello spettacolo con tutti i suoi pro ed i suoi contro. C’è bisogno di tempo per farsi le ossa e rendersi conto che, essendo un personaggio pubblico, le sue parole possono essere fraintese. Intanto, la cantante si sta preparando per il suo tour che, a dicembre, la porterà a Roma, Firenze, Napoli, Torino e Milano.

E tu cosa ne pensi? Sei dalla parte di Madame come JAx oppure non tolleri il suo comportamento? Ti aspettiamo nei commenti!