Johnny Depp è al punto più basso della carriera in questo momento dopo molti flop e il suo famigerato caso di divorzio/diffamazione per questo ora cercherà di rilanciare la carriera con il film della serata di apertura di Cannes, “Jeanne du Barry”, diretto da Maïwenn, una regista francese che è già stata al Festival di Cannes.

Maïwenn recita nel film insieme a Depp, oltre a Benjamin Lavernhe, Melvil Poupaud, Pierre Richard, Pascal Greggory e India Hair. Poupaud è anche la star del nuovo film di Woody Allen, “Coup de Chance”.

Il film esce in Francia lo stesso giorno dell’apertura di Cannes, il 16 Maggio. Non ha ancora una data ufficiale per la distribuzione americana.

Il film è stato finanziato dalla Red Sea Film Foundation dell’Arabia Saudita. La fondazione, nata nel 2019, ha già finanziato circa 170 titoli africani e arabi, ma “Jeanne du Barry” è la sua prima incursione nel cinema europeo.

Quest’anno Cannes ha già in programma alcune grandi produzioni hollywoodiane, come “Indiana Jones e il quadrante del destino” in anteprima mondiale insieme all’ultimo di Martin Scorsese, “Killers of the Flower Moon”, con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro. La line-up completa sarà annunciata il 13 Aprile.

“Jeanne du Barry” con Johnny Depp: il comunicato stampa

Dal comunicato stampa fanno sapere che nel suo nuovo film, “Jeanne du Barry”, la stessa Maïwenn interpreta l’omonimo personaggio principale accanto a Johnny Depp e altri attori. Raccontando la vita, l’ascesa e la caduta del beniamino di re Luigi XV.

Jeanne Vaubernier è una giovane donna della classe operaia affamata di cultura e piacere, usa la sua intelligenza e il suo fascino per salire uno dopo l’altro i gradini della scala sociale. Diventa la favorita del re Luigi XV che, ignaro del suo status di cortigiana, riacquista attraverso di lei il suo appetito per la vita. Si innamorano perdutamente. Contro ogni decoro ed etichetta, Jeanne si trasferisce a Versailles, dove il suo arrivo scandalizza la corte.