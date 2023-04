“Joker: Folie à Deux” il sequel di “Joker” del 2019, che ha visto Joaquin Phoenix nei panni dell’iconico principe pagliaccio del crimine, con grande elogio della critica uscirà nei cinema nell’Ottobre del 2024 e le riprese sono state girate a New York nelle ultime settimane. Ora il regista Todd Phillips ha confermato che le riprese del sequel sono ufficialmente terminate.

Philips ha utilizzato il suo Instagram per condividere le entusiasmanti notizie. Ha scritto:

“Abbiamo finito. Grazie a questi due (+ l’intero cast) e alla MIGLIORE troupe che l’industria cinematografica ha da offrire. Da cima a fondo. Striscerò in una caverna ora (edit room) e metterò tutto insieme”.

Le due persone in questione all’interno del post erano ovviamente Phoenix e Lady Gaga che nel sequel farà il suo debutto nei panni di Harley Quinn.

Varie foto dal set hanno esaltato il suo ruolo da cattiva, ma Phillips ha accompagnato il post con una nuova immagine ufficiale di Gaga che interpreta il personaggio che sembra aver visto giorni migliori.

Harley Quinn di Gaga è vista con i capelli biondi corti con il trucco che le scorre sul viso mentre indossa una giacca nera sfocata. Dalle precedenti foto dal set, sembra che Gaga avrà più acconciature e cambi di outfit nel film.

Phillips ha anche rilasciato una nuova immagine del Joker di Phoenix che sembra sognare ad occhi aperti con un abbigliamento e un trucco simili a quelli che indossava nell’atto finale del primo film.

“Joker: Folie à Deux” sarà un musical

Sebbene non si sappia ancora molto sulla trama in questo momento, è stato detto da Phillips che “Joker: Folie a Deux” sarà un “musical in piena regola” e si può sentire Gaga cantare in un recente filmato girato fuori dal set.

Questo sicuramente distinguerà il sequel dal suo originale ispirato al thriller di Taxi Driver. Con Joker che finisce con l’autore all’Arkham State Hospital dopo che la sua anarchia ha alimentato la furia attraverso Gotham City. “Joker: Folie à Deux” sembra prendere influenza dalla trama del fumetto Mad Love.

Questa è la storia delle origini di Harley Quinn in cui era una psichiatra dell’Arkham Asylum che si innamorò di Joker. Durante la loro relazione a fasi alterne durante i 30 anni di storia di Quinn, la coppia di cattivi ha condiviso un sacco di momenti musicali insieme, quindi sarà interessante vedere come Phillips porterà quello stile di genere in questo film.

Anche Hildur Guðnadóttir di Joker torna come compositore di Folie à Deux , quindi la musica per il sequel è sicuramente in buone mani.

E tu cosa ne pensi di “Joker: Folie à Deux”? Lascia un commento!