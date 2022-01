Kanye West, rapper di Atlanta classe 1977, è noto non solo per la sua vita professionale, ma anche per la sua storia d’amore che lo ha unito a Kim Kardashian dal 2014 fino a poco tempo fa. Una carriera in ascesa che lo ha reso protagonista di brani di successo come Praise God, Flashing Lights, Heartless, Off The Grid, I Love It per citarne alcuni.

Ed una vita che ha attirato l’attenzione tanto che il pubblico ha voglia di conoscerlo meglio sia nel campo professionale, ma anche in quello privato, come spesso accade con i personaggi famosi molto amati. Per questo motivo, Netflix ha deciso di puntare su di lui come protagonista di una docuserie prodotta dal duo Coodie Simmons & Chike Ozah che conoscono bene il rapper in quanto hanno diretto i suoi video musical di Jesus Walks (Version 3) e di Through The Wire, ma che sono anche suoi amici di sempre e lo conoscono bene tanto che Ozah rivela che:

“Si tratta di una lezione di storia della musica. Questi tre film attraversano la storia di diverse generazioni. Kanye sta ancora collaborando con quegli artisti allora bambini. Lui è la linea che unisce ogni cosa e se è ancora rilevante com’era all’inizio della storia questo vuol dire che la sua musica ha superato il test del tempo”.

Il rapper Kanye West

Nel frattempo, emergono nuovi dettagli su questo lavoro. Sarà un film dalla durata di ben quattro ore e mezza e, per questo motivo, sarà articolato in tre parti. Il titolo sarà Jeen-Yuhs: A Kanye Trilogy e ripercorrerà i vent’anni di carriera di Kanye West, ma ci darà anche la possibilità di conoscere una sua versione inedita come quando ha dovuto superare, nel 2007, la morte della mamma Donda o quando era in corsa da indipendente per diventare Presidente degli Stati Uniti. Il film uscirà il 16 febbraio con Netflix che vi ha investito ben 30 milioni di dollari per la sua realizzazione ed afferma:

“Un ritratto intimo e rivelatorio dell’esperienza di Kanye West, ripercorrendo gli anni della formazione in cui ha cercato di emergere nel panorama musicale e l’esperienza privata dopo essere approdato alla fama mondiale”.

L’analisi del trailer di Jeen-Yuhs: A Kanye Trilogy

Netflix ha rilasciato poche ore fa il trailer di Jeen-Yuhs: A Kanye Trilogy dove partiamo con immagini inedite girate a New York nel 2002 e, con il passare del tempo, ripercorriamo i 21 anni di carriera di Kanye West. Filmati della sua giovinezza, fino a clip odierne con il rapper sul palco acclamato dal suo pubblico. Proprio nel momento in cui ha iniziato a raggiungere la fama, Kanye afferma che per lui era come se Dio gli avesse detto: “Sto per consegnarti il mondo. Sappi solo che, in qualsiasi momento, potrei portartelo via”.

E tu sei un fan di Kanye West? Seguirai la trilogia in uscita su Netflix? Ti aspettiamo nei commenti!