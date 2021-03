Friends è una delle serie televisive che hanno allietato l’adolescenza e la gioventù di gran parte della popolazione mondiale, dal 1994 al 2004 ed, ancora oggi, è molto amata tanto che è possibile trovarla su Netflix oppure in replica nel pomeriggio di Italia 1.

Tra i personaggi più amati troviamo Rachel Green, interpretata dall’attrice Jennifer Aniston. Un ruolo iconico, preso ad esempio da molte ragazzine dell’epoca che volevano essere belle ed alla moda come lei. Molto amato il suo look, ma soprattutto la sua acconciatura tanto che, negli anni Novanta, i parrucchieri avevano ribattezzato questo look in “The Rachel” ed era una delle acconciature più richieste. È sufficiente pensare che in Inghilterra circa 11 milioni di donne hanno chiesto questo look. Tuttavia ora, a distanza di anni, scopriamo che Jennifer Aniston non ha pensato la stessa cosa o meglio, inizialmente le piaceva questo taglio, ma poi è diventato complesso conviverci.

L’attrice Jennifer Aniston

La Aniston è arrivata a definire le sessioni di hair style come un vero e proprio intervento chirurgico e soprattutto riuscire a dare vita a questo taglio, al di fuori del set e quindi senza l’aiuto di un professionista, era un vero incubo con l’attrice che afferma:

“Fuori dal set sembravo avere sempre un mocio increspato in testa”.

L’acconciatura era stata creata da Chris McMillan, ma non era sua intenzione farla diventare una moda: voleva semplicemente rappresentare Rachel come una ragazza il più possibile naturale ed ordinata.

E voi seguivate Friends? Avreste mai immaginato che il look della Aniston creasse tutti questi problemi? Vi aspettiamo nei commenti!