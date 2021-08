Per tutti i fan di Friends questa potrebbe essere una vera notizia bomba: gli attori Jennifer Aniston e David Schwimmer, che nella nota serie tv vestono i panni di Rachel e Ross, potrebbero avere una relazione. Nella vita vera!

Per il momento però non ci sono conferme ufficiali, soltanto indiscrezioni, ma tanto basta per farci emozionare.

Pare che Jennifer e David si siano riavvicinati dopo la reunion del cast di Friends, avvenuto lo scorso maggio, e che da allora abbiano preso a frequentarsi. A tirare fuori questo gossip così interessante è stato Closer, che sembra essere molto certo delle proprie fonti. Inutile dire che noi fan ne siamo più che contenti!

Jennifer Aniston e David Schwimmer in Friends

Galeotto fu il set di Friends per gli attori Jennifer Aniston e David Schwimmer. La sitcom, creata da David Crane e Marta Kauffman, venne trasmessa sul canale NBC dal 22 settembre 1994 al 6 maggio 2004. Dieci anni di set, di amicizia e di relazioni che, anche con il passare del tempo, sono rimaste importanti.

Ci sono voluti, quindi, più di 20 anni per far si che i due attori sentissero nascere una passione e un interesse sentimentale. Ecco cosa viene raccontato dalla fonte riportata da Closer:

Quando si ricorda il passato, i sentimenti tornano a galla. Quello che entrambi hanno provato e che hanno dovuto seppellire è sempre rimasto lì ed è tornato dopo la reunion. Dopo le riprese hanno subito iniziato a scambiarsi dei messaggi. Un mese dopo David è volato da casa sua a New York a Los Angeles per vedere Jennifer. Hanno trascorso molto tempo a casa sua, dove lei ha cucinato per lui, si sono divertiti. Sono stati anche visti mentre sorseggiavano vino insieme e a camminare in uno dei vigneti di Santa Barbara, quello preferito di Jennifer Aniston. Chiaramente c’è molta chimica tra di loro…

Insomma, pare che l’amore sia davvero sbocciato! Speriamo di ricevere presto conferma dai due interessati.

Tu cosa ne pensi di questa love story? Lascia un commento per dire la tua.