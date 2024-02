Jennifer Lopez è un’attrice ed una cantante di New York classe 1969 di origini portoricane. Si tratta di una delle donne più amate del mondo sia per la sua bellezza, ma anche per il suo talento che è stato in grado di appassionare il pubblico internazionale. D’altronde non c’è una disciplina in cui la donna non eccelle: ballerina straordinaria, cantante di canzoni in grado di farti venire voglia di ballare, attrice strepitosa.

Per questo motivo ha all’attivo un successo dietro l’altro come i film Un amore a 5 stelle, Ricomincio da me e Quel mostro di mia suocera per parlare di alcuni lavori che l’hanno vista protagonista o brani come On The Floor, Pa Ti, Love Don’t Cost A Thing e Dance Again per citarne alcuni. Ed oggi Jennifer Lopez è pronta per tornare ad essere protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 16 febbraio, esce infatti il suo nuovo album dal titolo This is Me Now. L’artista torna, in questo modo, dopo quasi dieci anni di silenzio ed ha affermato che il nuovo discorso è una specie di sequel spirituale dell’album This is Me Then che aveva visto la luce quasi vent’anni fa. L’album appena uscito è stato anticipato dall’uscita del singolo Can’t Get Enough.

La cantante Jennifer Lopez

This is Me Now fa parte di un grande progetto di Jennifer Lopez che, contemporaneamente, sarà anche la protagonista di un documentario che uscirà su Amazon Prime Video: un film ispirato alla sua musica e che vedrà, ovviamente, la sua presenza, quella del marito Ben Affleck e quella di tanti altri amici e colleghi. Tuttavia ad attirare l’attenzione sono alcune dichiarazioni fatte dalla cantante che ha affermato come questo nuovo album possa coincidere con l’ultimo album della sua carriera. Pare, infatti, stia valutando l’addio al mondo della musica. Durante un’intervista con ET Online ha affermato che:

“E’ la quintessenza del progetto JLo, mi sento davvero molto soddisfatta. Potrebbe essere l’ultimo in assoluto”.

This is Me Now conterrà delle tracce personali che si basano sulla sua vita privata come, ad esempio, il suo amore con l’attore Ben Affleck. L’artista rivela di aver messo in questo album il cuore e la sua anima, quindi spera che rispetterà le aspettative dei fan.

La tracklist di This is Me Now

This Is Me…Now

To Be Yours

Mad in Love

Can’t Get Enough

Rebound

not.going.anywhere

Dear Ben pt.II

Hummingbird

Heart and Flowers

Broken Like Me

This Time Around

Midnight Trip to Vegas

Greatest Love Story Never Told

E tu sei un fan di Jennifer Lopez? Hai già avuto modo di ascoltare le canzoni presenti nel nuovo album This is Me Now? Ti aspettiamo nei commenti!