Jessie J ha pubblicato un video musicale per il suo nuovo singolo “I Want Love”, il primo estratto dal 5° album in studio.

“Non avrei mai pensato che mi avresti vista/non avrei mai pensato che ti sarebbe importato”, canticchia Jessie J sul singolo pop mentre si gira intorno a un bar vuoto. “Non avrei mai pensato che ti saresti avvicinato così tanto da poterti sentire/ora sei lì”.

La cantante ha spiegato cosa l’ha ispirata a pubblicare il video, scrivendo: “Ho avuto una discussione con un fidanzato una volta dopo un importante red carpet. Sono andata in un bar dove non conoscevo nessuno e ho ballato da sola fino all’alba. Ho fatto una foto con degli sconosciuti e ho parlato da sola allo specchio in bagno”.

Ha aggiunto: “L’atteggiamento duro che uso così spesso come meccanismo di difesa è andato via, il mio cuore si è addolcito. La mia paura ha lasciato la stanza e l’ho abbandonata. Questo è ciò che questa canzone significa e rappresenta per me… Volevo che questo video riportasse come mi sentivo quella notte.”

Sicuramente nel video è riuscita benissimo a rappresentare quella situazione anche se la canzone non sembra molto radio friendly. Il prossimo album di Jessie J è stato scritto insieme al produttore Ryan Tedder.

“Questo album è come un cortometraggio che racconta molti anni della mia vita e questo video è la prima parte di quella storia che voglio condividere”, ha detto la cantante in una nota.

A te è piaciuta questa canzone di Jessie J? Faccelo sapere nei commenti.

La traduzione del testo di I Want Love di Jessie J

Voglio amore

tesoro, stasera, lo voglio

voglio amore

Non provare a combattermi

Voglio me e te, non c’è confusione

Rompiamo tutti i nostri propositi per il nuovo anno

Non avrei mai pensato che mi avresti visto

Non ho mai pensato che ti sarebbe importato

Non avrei mai pensato che ti saresti avvicinato così tanto

Potevo sentirti, ora sei lì in piedi

Non avrei mai pensato che saresti corso da me

Ora non so cosa dire, tesoro

Ho chiuso la porta solo perché pensavo che avessi paura

Ti volevo ieri

No, non è cambiato niente

Sei sempre stato l’unico

E voglio l’amore

tesoro, stasera, lo voglio

voglio amore

Non provare a combattermi

Voglio me e te, non c’è confusione

Rompiamo tutti i nostri propositi per il nuovo anno

Perché voglio amore (Ooh-ooh-ooh)

Voglio amore (Ooh-ooh-ooh)

Voglio te e me, non c’è confusione

Rompiamo tutti i nostri propositi per il nuovo anno

Quindi, tesoro, diventiamo pazzi

Non c’è bisogno di avere paura

Voglio perdermi nell’amore, divino, da condividere per sempre

Ti volevo ieri

No, non è cambiato niente

Sei sempre stato l’unico

E voglio l’amore

tesoro, stasera, lo voglio

voglio amore

Non provare a combattermi

Voglio me e te, non c’è confusione

Rompiamo tutti i nostri propositi per il nuovo anno

voglio l’amore

tesoro, stasera, lo voglio

voglio amore

Non provare a combattermi

Voglio me e te, non c’è confusione

Rompiamo tutti i nostri propositi per il nuovo anno

[Coro]

Voglio amore (Ooh)

Tesoro, stasera, lo voglio

Voglio amore (Woo)

Non provare a combattermi

Voglio me e te, non c’è confusione (io e te, tesoro)

Rompiamo tutti i nostri propositi per il nuovo anno

Voglio amore (Ooh-ooh-ooh)

Voglio amore (Ooh-ooh-ooh)

Io e te, non c’è confusione

Rompiamo tutti i nostri propositi per il nuovo anno

Voglio amore