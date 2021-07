Una triste notizia coglie tutto il mondo della musica e dell’heavy metal, il 26 luglio 2021 è morto Joey Jordison, storico batterista degli Slipknot e fondatore della band. L’uomo aveva 46 anni, e i motivi della morte non sono stati resi noti.

Joey aveva lasciato la band degli Slipknot nel 2013, per via di una malattia che lo portava ad aver difficoltà a suonare il suo strumento, ma pare che la morte non sia correlata a questo problema di salute.

L’annuncio della morte di Joey Jordison e la sua malattia

A farci sapere della scomparsa del musicista ci ha pensato la famiglia con un comunicato che ci fa sapere che Joey se n’è andato nel sonno, serenamente.

La sua morte ci lascia un grande vuoto nel cuore e un dolore indicibile. Chi gli è stato vicino ne conosceva l’intelligenza acuta, la personalità dolce, il gran cuore, l’amore per la famiglia e la musica. Chiediamo agli amici, ai fan e ai media di rispettare il nostro desiderio di privacy in questo momento difficile.

Il vero motivo della morte, quindi, non ci viene rivelato, e a tal riguardo viene chiesto il massimo rispetto della privacy.

Joey Jordison soffriva di mielite traversa, una malattia neurologica simile alla sclerosi che nel pieno della sua carriera lo colpì agli arti inferiori. La malattia, che impediva al musicista di suonale la batteria, portò Joey a lasciare la band. Poi, grazie a terapia e cure, Joey tornò in forma, tanto da parlare di nuovo progetti musicali in arrivo.

Per questo motivo, pur non conoscendo i motivi della sua improvvisa scomparsa, pare che non sia stato per la melita traversa.

Ad ogni modo Joey Jordison resterà uno dei batteristi più amati dell’heavy metal, musicista che ha fatto la storia del genere con album come Slipknot del 1999, Vol. 3: (The Subliminal Verses) del 2004 e All Hope Is Gone del 2008, solo per citarne alcuni.

